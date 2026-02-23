A fideszes cég vezetője szerint nem is hiányzik a polgármester által keresett 1,7 milliárd forint a győri lakáskasszából

önkormányzat;Győr;Pintér Bence;lakáskassza;

2026-02-23 08:13:00 CET

Közölte azt is, hogy bármikor képes elszámolni az összegekkel, a kifogásolt összeg pedig - a likvid eszközök és hitelkeret figyelembevételével - rendelkezésre áll.

„A szerződés azt írja elő, hogy a lakáskassza-nyilvántartás összegével tudjunk elszámolni, azt igény esetén tudjuk ingatlanokra fordítani. Erre pedig bármikor képesek vagyunk, két különböző fogalomról van szó” - jelentette ki a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott nyilatkozatában.

Mint korábban hírt adtunk róla, Pintér Bence azzal vádolja a helyi Fideszt, hogy az általuk irányított város közszolgáltató cég számlájáról eltűnt 1,7 milliárd forintot. Az ügy miatt nemrégiben tüntetés is volt a városban.

Sárkány Péter közölte: kizárólag a lakásokhoz köthető pénzügyi adatok a nyilvántartásból és a könyvelésből nem különíthetők el. Erre szerinte erre azért kell felhívni a figyelmet, mert a polgármester az ügyet úgy állítja be, mintha az általa említett 1,7 milliárd forintot az önkormányzati lakásokban élő rászorulók gyűjtötték volna más rászorulók számára, miközben az összeg nagysága sem pontos. A lakáskassza-nyilvántartás nem kizárólag lakáscélú ingatlanok bevételeit és kiadásait tartalmazza - mondta.

Úgy véli, a győri polgármester az 1,7 milliárd forintos számot úgy határozta meg, hogy egy adott napra vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő teljes összeget csökkentette a bankszámlán azon a napon szereplő egyenleggel, holott a két adatnak nem sok köze van egymáshoz - magyarázta. A vállalat vezetője ismertette az ingatlanokhoz kapcsolódó teljes ráfordításokat: 2024-ben 2,1 milliárd forintot, 2025-ben 2,2 milliárd forintot költöttek a Győr önkormányzati tulajdonában lévő és általuk üzemeltetett ingatlanokra.

Sárkány Péter tájékoztatása szerint az elmúlt két évben ebben az üzletágban a bevételek meghaladták a kiadásokat. Hozzátette, a Győr-Szol Zrt. jogszerűen és a szerződés előírásainak megfelelően jár el akkor is, ha az itt keletkezett bevételt nem külön bankszámlán tartja. Kijelentette: sem a szerződés, sem más megállapodás nem írja elő, hogy több milliárd forintos likvid tőkét elkülönített számlán kellene tartania a cégnek, noha a polgármester azt állítja, hogy az összeget kizárólag ingatlanokra kellene fordítani. Sárkány Péter jelezte: bármikor szívesen látja Pintér Bencét vagy az általa kijelölt személyeket, hogy betekintsenek a kért adatokba. A cég vezetője közölte: ha a polgármester elfogadná a szakmai alapokon nyugvó egyeztetést, beláthatná, hogy az általa keresett összeg nemhogy nem hiányzik, hanem ebben a formában nem értelmezhető.