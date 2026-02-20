„Hol van a pénz?” – Megtelt tüntetőkkel a győri Bécsi kapu tér, sokan tudni szeretnék, hová tűnt az 1,7 milliárd forint a fideszes lakáskasszából

Fidesz;Győr;tüntetés;Pintér Bence;lakáskassza;

2026-02-20 18:32:00 CET

Pintér Bence polgármester szerint vége van a következmények nélküli világnak.

Mindenkit érdekel, hol a pénze, mire fordítják azt a döntéshozók - mondta Pintér Bence győri polgármester azon a tüntetésen, amit amiatt hívott össze, mert a győri lakáskasszából egyelőre nyomtalanul eltűnt 1,7 milliárd forint.

Nem tűrjük tovább a következmények elmaradását, ez a győri program - hangsúlyozta a városvezető. „Hajrá, Győr!” - skandálta közben a tömeg, amely kifejezetten nagy létszámúnak bizonyult, a győri Bécsi kapu tér megtelt a demonstrálókkal.

Pintér Bence beszédében elmondta, nem tudna a gyermekei szemébe nézni, ha nem tenne semmit, amikor látja a lopást és a tisztességtelenséget. Leszögezte, nem lépnek a könnyebb útra, „nem veszik át a nokiás dobozt”, helyette megteszik azt, amit meg kell tenni. Felidézte, ahol tudták, azonnal megállították azt a pénzszórást, ami az előző, fideszes városvezetés alatt ment. Nem bérelnek havi több millió forintért luxusautókat, helyette a hajléktalanokat segítő szolgálatnak vásároltak új autókat - hozott fel egy példát. Nem készítik elő a terepet mérgező akkugyárnak, hanem talajvíz-monitoring kútrendszer kiépítésébe kezdtek.

Milliós aranyfüggönyök helyett megnyitották az átláthatósági szobát

– folytatta.

A város cégei azonban nehezebb ügy, mivel a cégek tulajdonosi jogaival a fideszes többségű bizottság rendelkezik - hívta fel a figyelmet Pintér Bence, hozzátéve, nehezen, és akaratuknál lassabban, de folyamatosan haladnak előre. A tömegen végignézve pedig látja, nincsenek egyedül, egyre több polgár fordul a közügyek felé, egyre többen merik felvállalni a véleményüket.

A Fidesz politikusai Pintér Bence szerint láthatóan nem értik, hogy nem lehet többé következmények nélkül hazudozni, a szavazólapokon ugyanis nem szerepelt, hogy elfolyik a lakáskassza. A Fidesz békehelyett háborút indított a város ellen, most pedig úton-útfélen azon sopánkodnak, hogy ez a győrieknek nem tetszik. „A kurva anyjukat!” - hangzott el a tömegben, mire a többiek magukat elnevetve helyeselni kezdtek.

A fideszesek rengeteg jó dolgot csináltak saját maguknak, például kedvezményes önkormányzati bérlakást intéztek az egyik képviselőtársuknak, megemelték a saját fizetésüket visszamenőlegesen, a jövőre nézve pedig automatikus emelést vezettek be. Az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági tagjai is jóval többet vihetnek haza, a módosítást ezügyben még a polgármester vétó ellenére is átvitték a közgyűlésen - idézte fel a városvezető, aki szerint a pénzt elteszik, de a munkát nem kérik a kormánypárti képviselők.

Pintér Bence szerint ha a város érdekében dolgoznának a felügyelőbizottságokban, nem fordulhatna elő, hogy milliárdok tűnnek el a lakáskasszából. A polgármester felidézte, hogy a Győr-Szol 2024. decemberi pénzügyi mérlege szerint még kétmiliárd forint volt a bankszámlán, 2025. szeptemberében viszont már csak 304 millió forint. Ezt követően a fideszes többségű városstratégiai bizottság leszavazta azt az előterjesztést, hogy a pénz útját hozza nyilvánosságra a cég. Végül több hétnyi terelés után kaptak egy sor dokumentumot a Győr-Szol Zrt.-től. Az iratok vizsgálata során kiderült, hogy a cég hitelkeretből felpumpálta a számlát, ezt követően számoltak be róla február elején büszkén, hogy a banki igazoláson 2,2 milliárd forint van.

Győr megyei jogú város Győr-Szol Zrt. által kezelt lakáskasszája tehát Pintér Bence szerint szinte teljesen üres. Hogy pontosan mire és hogyan költötték el a pénzt, azt egyelőre vizsgálják. Kiderült, hogy a mínuszos cég február 2-án még 50 millió forintos tagi kölcsönt adott a győri Fidesz propagandalapjának, a Győr+ Zrt-nek, amit a Fidelitas korábbi megyei elnöke irányít.

A polgármester ezt követően felsorolt több példát, azok közül a rászorulók által benyújtott önkormányzati bérlakás-kérelmek közül, amelyeket el kellett utasítani, mert nincs kiutalható lakás, ugyanis nincs pénz, így nem haladnak a felújítások sem. A segítségre mindannyian jogosultak, ehelyett azonban a fideszesek inkább saját maguknak intéznek kedvezményes önkormányzati lakásokat, a több mint havi bruttó kétmilliós fizetésük mellett. A jelenlegi fideszes közgyűlési többség mellett elfolyik a pénz, amit a rászorulóknak lehetne adni - mondta a polgármester.

„Nem vagyok kíváncsi a magyarázkodásra, mert nincs olyan, hogy valaki nem tehet mást, nincs olyan, hogy kötelező kiszolgálni egy rendszert, főleg most. Nem érdekel a frakciófegyelem, nem érdekel a kapott parancs, vagy utasítás, mert nem kötelező meghajolni senkinek és semminek. Van jog, van erkölcs és vannak döntések, mindenki eldönti, hova áll" - fogalmazott Pintér Bence, aki szerint a következmények nélküli világnak vége van. A polgármester szerint a város küzdelmesen és konfliktusok árán, de az igazság és a rend bástyája lesz, mert a tetteknek elkezdett következménye lenni, a szemétszállító önkormányzati céget érintő ügyben például már megtörtént a vádemelés, a bíróság tárgyalja azt (a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjét és egyik volt alvállalkozóját vádolják azzal, hogy közel 760 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak Győrnek). „Győr városa nem tűri tovább a sarcot és a lopást” - fogalmazott a polgármester, aki szerint a város az igazság szikrája, ezért retteg a Fidesz.

Az ügyben rendkívüli közgyűlést hirdettek, amely azonban határozatképtelen, mivel a fideszesek közölték, hogy nem fog részt venni rajta. A tüntetők a beszéd után elkísérték a városvezetőt a közgyűlésre, közben a hajrá, Győr mellett esetenként zúgott a „Mocskos Fidesz!”, „Tolvaj Fidesz!”, illetve „Hol van a pénz? rigmus.