Orbán Viktor: Sikerült megvédeni Magyarország üzemanyag-ellátását

választás;Ukrajna;Orbán Viktor;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-23 09:06:00 CET

A kormányfő azt is megfejtette, miért hallgat az ügyben a Tisza Párt.

Sikerült megvédeni Magyarország üzemanyag-ellátását, Zelenszkij elnöknek határozott és arányos válaszokat adtunk - közölte egy hétfő reggeli Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a kampány ellenére az ukrán olajblokád mindent felülír. Megjegyezte, az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezeljék a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt kialakult helyzetet. Szerinte Volodimir Zelenszkijnek tudnia kell, hogy Magyarország támadásával csak veszíthet.

Szólt arról is, hogy Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett - adta meg a választ. „Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” - zárta posztját Orbán Viktor.