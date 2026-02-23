A kockázatvállalás kitüntetései – Átadták a 2026-os BAFTA-díjakat

BAFTA;díjátadó;2026;

2026-02-23 11:49:00 CET

Az este legnagyobb fordulatát Robert Aramayo hozta.

Vasárnap este rendezték meg a 79. BAFTA-gálát, amelyen a Brit Filmakadémia a kortárs valóságra reagáló, kockázatvállaló alkotásokat díjazta. A londoni Royal Festival Hallban Paul Thomas Anderson politikai feszültségekkel átszőtt One Battle After Another című filmje hat díjat gyűjtött be, köztük a legjobb filmért és a legjobb rendezésért járó elismerést is.

Az este legnagyobb fordulatát viszont Robert Aramayo hozta, aki a valós eseményeken alapuló független film, az I Swear című főszerepéért elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját, olyan világsztárokat megelőzve, mint Timothée Chalamet (Marty Supreme)vagy Leonardo DiCaprio (One Battle After Another). Alakítása, amely egy Tourette-szindrómával élő aktivista életét mutatja meg, az EE Rising Star közönségdíjat is elvitte. (A Marty Supreme a 11 jelöléséből egyet sem tudott díjra váltani, ami negatív rekordot jelent a BAFTÁ-n – a szerk.)

A női főszereplők közül Jessie Buckley vihette haza a legjobbnak járó díjat, a Hamnetért, amely az Outstanding British Film kategóriában is győzött.

A mellékszereplői díjakat szintén markáns alakítások vitték el. Sean Penn a One Battle After Another korrupt ezredeséért, Wunmi Mosaku Ryan Coogler vámpírfilmjében, a Sinnersben nyújtott alakításáért kapta meg elismerést. A Sinners egyébként összesen három BAFTA-val zárt, köztük a legjobb eredeti forgatókönyv díjával.

A nem angol nyelvű filmek mezőnyében Joachim Trier drámája, a Sentimental Value bizonyult a legerősebbnek, a dokumentumfilmekében pedig a Mr. Nobody Against Putin, amely egy orosz tanár történetén keresztül mutatja meg a Putyin-rezsim propagandájának a működését.