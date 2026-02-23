Európai Bizottság: kormányfüggetlen az orosz földgáztilalom

Az Orbán-kormány egyenesen az Európai Unió Bíróságához fordult, mert a január végén elfogadott uniós rendelet értelmében fokozatosan kitiltják az EU-ból az orosz földgázt, szerintük ez megnövelné a lakosság kiadásait. A rendelet több körben a cseppfolyós gáz (LNG) behozatalát és a rövid távú gázszerződéseket vezeti ki. Végül 2027 őszétől az olyan hosszú távú szerződéseket is betiltják, ami alapján a Gazprom hazánkba szállítja az energiahordozót.
A Tisza Párt programjából sem egyértelmű, ők hogyan tartanák be a törvényt. Kapitány István a 24-nek úgy nyilatkozott, csak 2035-re szüntetnék meg az orosz függőséget, de ez sem a partnerség megszüntetését jelenti.Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István: Kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett
Az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője azt mondta, hogy „az EU szankciós intézkedésként vezette be” az orosz energiahordozók behozatalának tilalmát, ami a békével változna. A párt a programjában és több interjúban is azt hangsúlyozta, több különböző forrásból szeretnének energiahordozókat beszerezni, csökkentve a kitettségünket. Az uniós rendelet ugyanakkor nem a szankciós politika része, és nem függ a béketárgyalásoktól. Szymon Kardaś, az Európai Külkapcsolatok Tanácsa nevű elemzőközpont vezető munkatársa szerint a rendeletet direkt úgy hozták létre, hogy az orosz energiáról úgy váljon le az EU, hogy ezt ne is lehessen könnyen visszacsinálni.
A szakértő a Népszavának úgy nyilatkozott, amíg az egyhangúlag elfogadott szankciókat könnyű föloldani, ez egy hosszabb távú megoldás.
Szymon Kardaś kiemelte, 2021 óta töredékére csökkent az orosz földgáz behozatala az EU-ba. Szerinte ugyanakkor az Európai Bizottság és a jogszabályt elfogadó tagállami kormányok is kockázatot vállaltak. Az orosz cégek például bíróságra is vihetik az ügyet. Jogilag a szerződéseket nem szünteti meg a törvény, csak megtiltja a végrehajtását, és közel sem egyértelmű, mi lenne egy ezzel kapcsolatos per vége.Elfogadta az Európai Tanács az orosz gázimport fokozatosan életbe lépő tilalmát, Magyarország perelVan földgáz az oroszon túl is, az amerikaiak nemrég már hat EU-tagállamnak is olcsóbban adták, mint Magyarországnak a Putyin-rezsim
Szymon Kardaś szerint az Európai Bizottságnak csak a kötelezettségszegési eljárás áll a rendelkezésére.Ha a magyar kormány – bárki vezesse is – 2027 végén nem akarja végrehajtani a szabályt. A Bizottság ekkor több körben levelezik a kormánnyal, ha úgy ítélik meg, hogy megszegik az uniós előírást. Mindezek után a testület perelhet, de az eljárás évekig elhúzódhat. Az Európai Bizottság szóvivője kérdésünkre nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a jövőt illetően, de hangsúlyozta: szorosan dolgozik együtt Szlovákiával és Magyarországgal, hogy be tudják tartani a jogszabályt és biztosítva legyen az energiaellátás is. A Tisza Párt nem válaszolt kérdésünkre, pontosan hogyan tervezi betartani a törvényeket kormányra kerülése esetén.
Tiltott olaj
Az orosz olaj EU-ba való behozatalát tiltják az uniós szankciók, ez alól csak Magyarország és Szlovákia kapott kivételt, mert hozzánk leginkább az Ukrajnán átmenő Barátságon érkezett kőolaj. Ez a vezeték jelenleg nem működik, mert az orosz támadások miatt megsérült. Szymon Kardaś szerint a Horvátország felől érkező vezeték technikailag tudja pótolni a kiesést, csak a politikai akarat hiányzik, hogy ne orosz eredetű olajat importáljanak ezen. Az Európai Bizottság tervei szerint hamarosan érkeznek az új szabályok, amik alapján az oroszoktól származó importot végleg betiltanák.