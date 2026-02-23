Európai Bizottság: kormányfüggetlen az orosz földgáztilalom

kőolaj;orosz gáz;

2026-02-23 13:29:00 CET

Az Európai Bizottság együtt akar működni Magyarországgal, hogy 2027 végére leválhassunk az orosz föld gázról – mondta lapunknak Anna-Kaisa Itkonen, a Bizottság szóvivője.

Az Orbán-kormány egyenesen az Európai Unió Bíróságához fordult, mert a január végén elfogadott uniós rendelet értelmében fokozatosan kitiltják az EU-ból az orosz földgázt, szerintük ez megnövelné a lakosság kiadásait. A rendelet több körben a cseppfolyós gáz (LNG) behozatalát és a rövid távú gázszerződéseket vezeti ki. Végül 2027 őszétől az olyan hosszú távú szerződéseket is betiltják, ami alapján a Gazprom hazánkba szállítja az energiahordozót.

A Tisza Párt programjából sem egyértelmű, ők hogyan tartanák be a törvényt. Kapitány István a 24-nek úgy nyilatkozott, csak 2035-re szüntetnék meg az orosz függőséget, de ez sem a partnerség megszüntetését jelenti.

Az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője azt mondta, hogy „az EU szankciós intézkedésként vezette be” az orosz energiahordozók behozatalának tilalmát, ami a békével változna. A párt a programjában és több interjúban is azt hangsúlyozta, több különböző forrásból szeretnének energiahordozókat beszerezni, csökkentve a kitettségünket. Az uniós rendelet ugyanakkor nem a szankciós politika része, és nem függ a béketárgyalásoktól. Szymon Kardaś, az Európai Külkapcsolatok Tanácsa nevű elemzőközpont vezető munkatársa szerint a rendeletet direkt úgy hozták létre, hogy az orosz energiáról úgy váljon le az EU, hogy ezt ne is lehessen könnyen visszacsinálni.

A szakértő a Népszavának úgy nyilatkozott, amíg az egyhangúlag elfogadott szankciókat könnyű föloldani, ez egy hosszabb távú megoldás.

Szymon Kardaś kiemelte, 2021 óta töredékére csökkent az orosz földgáz behozatala az EU-ba. Szerinte ugyanakkor az Európai Bizottság és a jogszabályt elfogadó tagállami kormányok is kockázatot vállaltak. Az orosz cégek például bíróságra is vihetik az ügyet. Jogilag a szerződéseket nem szünteti meg a törvény, csak megtiltja a végrehajtását, és közel sem egyértelmű, mi lenne egy ezzel kapcsolatos per vége.

Szymon Kardaś szerint az Európai Bizottságnak csak a kötelezettségszegési eljárás áll a rendelkezésére.Ha a magyar kormány – bárki vezesse is – 2027 végén nem akarja végrehajtani a szabályt. A Bizottság ekkor több körben levelezik a kormánnyal, ha úgy ítélik meg, hogy megszegik az uniós előírást. Mindezek után a testület perelhet, de az eljárás évekig elhúzódhat. Az Európai Bizottság szóvivője kérdésünkre nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a jövőt illetően, de hangsúlyozta: szorosan dolgozik együtt Szlovákiával és Magyarországgal, hogy be tudják tartani a jogszabályt és biztosítva legyen az energiaellátás is. A Tisza Párt nem válaszolt kérdésünkre, pontosan hogyan tervezi betartani a törvényeket kormányra kerülése esetén.