Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István: Kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett

Kiállunk Magyarország energiabiztonsága, az olcsó energia, valamint a rezsicsökkentés és annak kiterjesztése mellett – szögezte Magyar Péter, Orbán Anita és Kapitány István a Tisza Párt elnökének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
Az ellenzéki politikusok szerint a leendő Tisza-kormány több forrásból, a lehető legolcsóbban fogja vásárolni az energiahordozókat.
Ha a Tisza Párt nyer az április 12-i választáson, ígéreteik szerint az új kormány haladéktalanul elfogadja a korrupcióellenes intézkedéseket, hazahozza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, és elindítja az átfogó lakossági és vállalati szigetelési valamint energiahatékonysági programokat.Kapitány István: Megteremthető az orosz energiahordozóktól való leválás Kapitány István: Nem azért fizetünk adót, hogy a korrupciót és a presztizsberuházásokat finanszírozzukOrbán Anita: Magyarország a Nyugathoz tartozik, körözött bűnözőket nem bújtatunk, a szlovákokkal pedig tárgyalni kell a Beneš-dekrétumokról