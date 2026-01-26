energiabiztonság;korrupcióellenes program;Magyar Péter;Tisza Párt;Orbán Anita;Kapitány István;

Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István: Kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett

A Tisza Párt politikusai közös posztban tették világossá, hogy kormányra kerülve több forrásból és a lehető legolcsóbban fogják vásárolni az energiahordozókat.

Kiállunk Magyarország energiabiztonsága, az olcsó energia, valamint a rezsicsökkentés és annak kiterjesztése mellett – szögezte Magyar Péter, Orbán Anita és Kapitány István a Tisza Párt elnökének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Az ellenzéki politikusok szerint a leendő Tisza-kormány több forrásból, a lehető legolcsóbban fogja vásárolni az energiahordozókat.

Ha a Tisza Párt nyer az április 12-i választáson, ígéreteik szerint az új kormány haladéktalanul elfogadja a korrupcióellenes intézkedéseket, hazahozza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, és elindítja az átfogó lakossági és vállalati szigetelési valamint energiahatékonysági programokat.

