energiabiztonság;korrupcióellenes program;Magyar Péter;Tisza Párt;Orbán Anita;Kapitány István;

2026-01-26 16:50:00 CET

Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István: Kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett

A Tisza Párt politikusai közös posztban tették világossá, hogy kormányra kerülve több forrásból és a lehető legolcsóbban fogják vásárolni az energiahordozókat.