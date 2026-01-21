Búcsúzik Egressy Mátyástól iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium

gyász;eltűnés;Vörösmarty Mihály Gimnázium;

2026-01-21 14:02:00 CET

Szinte biztosnak tűnik, hogy a fiú életét vesztette, bár hivatalosan továbbra is eltűntként tartják nyilván.

Facebook-bejegyzésben búcsúzik a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjától, a szombaton hajnalban eltűnt Egressy Mátyástól

„Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell” - áll a bejegyzésben.

„Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan” - írta az oktatási intézmény, hozzátéve: „osztozunk a család fájdalmában, és fogjuk az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét.”

Egressy Mátyás január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el, az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyről indult el, de nem ért haza. Amit tudni lehet róla, hogy felszállt a 907-es buszra, amellyel haza tudott volna érni Kelenföldre, de feltehetően elaludt az éjszakai buszon, ugyanis hajnali 4 óra körül az Örs vezér terén ébresztette a jármű sofőrje. Édesapja tájékoztatása szerint a térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, az Örstől metróval reggel hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, majd reggel fél hétkor felsétált a Lánchídra. Onnantól kezdve nincs jel róla, vagyis feltételezik, hogy a fiú a Dunába zuhanhatott. Erre utal az is, hogy megtalálták a kulcscsomóját a Lánchídnál, illetve hogy a rendőrség birtokába került egy olyan felvétel, amely egy hajón készült, és amely szerint reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába zuhan egy személy.

Az idősávokat tekintve ami egyelőre homályos, az az, hogy pontosan mi is történt - illetve történhetett-e valami - az Örs vezér terén, miután a fiú leszállt a buszról: menetrend szerint ugyanis az utolsó 907-es éjszakai járatnak 4:14 perckor kellett befutnia az Örs vezér terére, az első HÉV pedig Csömörre 5:11 perckor indul szombaton, vagyis a kettő között csaknem egy óra telt el. Egyelőre kérdéses az is, hogy a fiú mit fogyaszthatott az Ötkertben - tudtával, vagy akár tudta nélkül. Az ott történtekkel kapcsolatban mindenesetre a szórakozóhely belső vizsgálatot indított, a hatóságokkal pedig közleményük szerint teljeskörűen együttműködnek, illetve arra kérték a közvéleményt, hogy a hivatalos eljárás lezárásáig ne vonjanak le megalapozatlan következtetéseket.

A fiút a rendőrség hivatalosan továbbra is eltűntként kezeli, keresése a Dunában is zajlik.