Nem sokan olvassák Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília bulvárlapját, de így is százmilliókat keresnek vele

2026-02-23 17:40:00 CET

Vannak, akik nem tudnak hibázni.

Olyan bravúrt hozott össze Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília, amely teljesen ellentmond a magyar médiapiac realitásainak - derül ki a hvg360 cikkéből.

A cikk szerint a twn.hu bulvárlapot kiadó Top News Hungary Kft.-ből 891,7 millió forint osztalékot vesznek ki a tulajdonosok: Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt felesége, a cégben 80 százalékos részesedéssel rendelkező Rogán-Szendrei Cecília 713,4 millió forinthoz, a 20 százalékos tulajdonos Sarka Kata pedig 178,3 millió forinthoz jut így. A twn.hu olvasottsága meglehetősen szerény (a Gemius adatai szerint 2026 januárjában például a 137. helyre futott be a magyarországi portálok olvasottsági listáján, a tegnapi napon pedig összesen 54 890 oldalletöltés született az oldalon, ami a 122. helyre volt elég), ehhez képest a lapot kiadó cég 2024-ben 1,078 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 885,6 millió forintos adózott eredményt ért el, ami 82,17 százalékos profitrátát jelent.

A Top News Hungary Kft.-t 2018-ban alapította Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata, majd 2019 elején megvették a twn.hu-t, amely korábban Kasza Tibor énekes-celeb érdekeltségébe tartozott. A nyilvános cégadatok szerint 2019 és 2024 vége között a Top News Hungary Kft. összesen 7,67 milliárd forint nettó árbevételt ért el, miközben 5,41 milliárd forint adózott eredményt termelt. Ez a hvg.hu összesítése szerint 70,57 százalékos összesített jövedelmezőségi arányt jelent. Sarka Kata és Rogán Antal exfelesége a nyereséget döntő részben ki is vette osztalékként, 5,41 milliárd forintot fizettek ki a vizsgált időszakban, ebből előbbit 1,08 milliárd forint, utóbbit 4,32 milliárd forint illette.

A Top News Hungary Kft. rendkívül magas jövedelmezősége az alacsony költség- és eszközigényű működéssel függhet össze, a befektetett eszközállomány mindössze 3,3 millió forint volt 2024 végén, vagyis nem volt szükség jelentős tárgyi vagy technikai beruházásokra, ami egy szerkesztőséget működtető médiacég esetében elég szokatlan. Persze valószínűsíthető, hogy segítettek az állami hirdetések is.