„Mindent megtesz a Belügyminisztérium, hogy blokkolja a számára kényes adatokat”

oktatás;Magyarország;felmérés;jogsértés;Belügyminisztérium;titkosítás;NAIH;Szülői Hang;

2026-02-23 17:02:00 CET

A szülők többsége még a tárca eltitkolt felmérése szerint is elutasította azt a kormányzati tervet, hogy az országos kompetenciamérések eredményeit is beleszámítsák a középiskolai felvételibe.

Mindent megtesz a Belügyminisztérium (BM) azért, hogy blokkolja a számára kényes adatokat, ennek érdekében az sem zavarja, ha a titkolózással jogsértést követ el – nyilatkozta lapunknak Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője, miután a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) februári jelentésében megállapította: a BM jogszerűtlenül tagadta meg az adatközlést a szülői szervezet közérdekű adatigényléseire, amelyben a minisztérium által a szülők körében indított 2022-es, 2023-as és 2024-es felmérések eredményeire voltak kíváncsiak.

A BM elsősorban arra hivatkozva tagadta meg a részletes eredmények ismertetését, hogy azok döntéselőkészítő adatoknak minősülnek. Csakhogy

a NAIH vizsgálata szerint a minisztériumnak egyszer sem sikerült konkrétan megjelölnie, pontosan milyen döntések előkészítése miatt van szükség az adatok titkosítására.

A jelentés szerint a BM azzal is érvelt, ha nyilvánosságra hoznák az adatokat, azokhoz a Szülői Hang és más szervezetek „téves értelmezést” társítanának, és politikai kommunikációjukban felhasználnák. A NAIH szerint azonban egy ilyen felvetés nem lehet jogszerű alapja az adatigénylés megtagadásának, ráadásul ha a minisztérium kellően pontos és közérthető válaszokat ad, amiket a teljes nyilvánosság számára is közzétesz, úgy nem maradna lehetőség az esetleges félreértelmezésre.

A BM több témában kereste meg a szülőket az elmúlt években. A 2022-es felmérésükben például arra is kíváncsiak voltak, a szülők egyetértenek-e azzal, hogy a pedagógusok “a tanulókat is bevonják a bérezésükkel kapcsolatos demonstrációkba”. Miklós György szerint ez a kérdés egyrészt félrevezető (a pedagógusok nemcsak a béreik miatt demonstráltak, és a diákokat sem kényszerítették, hogy részt vegyenek a megmozdulásokban), másrészt pedig alkalmas arra, hogy a pedagógusok ellen hergelje a közvéleményt. A NAIH jelentésében kiemelte: „nem szolgálja sem a társadalom, sem a gyermekek érdekeit, hogy uszító, gyűlöletkeltő állítást fogalmaznak bele a KRÉTA rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőív kérdésébe." A 2023-as felmérésben a BM arról is kérdezte a szülőket, egyetértenek-e azzal, hogy a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusokat felelősségre vonják.

Bár a NAIH felszólította a minisztériumot a közérdekű adatigénylések teljesítésére, a jelentésben arról ír, nincs reális esély arra, hogy a BM változtat álláspontján, ezért azt javasolta az adatigénylőnek, forduljon bírósághoz. A Szülői Hang képviselője, Miklós György lapunknak azt mondta, miután a hatóság eljárása több mint két évig tartott, a 2025-ös minisztériumi kérdőív esetében már bírósághoz fordultak, a pert megnyerték, így derülhetett ki egyebek mellett, hogy

a szülők többsége még a BM felmérése szerint is elutasította azt a kormányzati tervet, hogy az országos kompetenciamérések eredményeit is beleszámítsák a középiskolai felvételibe.

Megkeresésünkre a BM nem reagált érdemben a NAIH jelentésének megállapításaira. Válaszában a tárca annyit írt, közte a Szülői Hang között valóban volt jogvita a kérdőíves eredmények nyilvánossága tekintetében, de szerintük ezt a bírósági per lezárta, a kérdőívek eredményeit pedig az Új Köznevelés című folyóiratban tették közzé. A Szülői Hang tájékoztatása szerint azonban a per csak a 2025-ös kérdőívre vonatkozott, a folyóiratban közzétett cikkekből pedig nem volt megismerhető minden kérdésre adott szülői válasz.