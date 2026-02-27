Árak, tévhitek és a valóság a készházak piacán

A kulcsrakész könnyűszerkezetes lakóházak nettó négyzetméterára 700-850 ezer forint jelenleg. Komoly pénzügyi kockázat ugyanakkor, hogy miközben egyre több előregyártott termék jelenik meg a piacon, nem mindegyik jelent valódi, hitelezhető ingatlant.
A Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Sándor Tünde gazdasági újságíró beszélgetett Borka Árpáddal, az ÉVOSZ készház tagozata (MAKÉSZ), a Magyar Ipari Rostkender Szövetség alelnökével és Csanaky Bernadettel, a Credipass hálózatfejlesztési vezetőjével.