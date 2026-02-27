ingatlanpiac;lakásépítés;családi ház;készház;Podcast;

Árak, tévhitek és a valóság a készházak piacán

Gyorsan felépülnek, energiahatékonyak - egyre többen választják a családi ház építtetők közül Magyarországon is a készházas technológiát, amivel 10-15 vagy akár 20 százalék árelőnyt lehet elérni országrésztől függően a hagyományos épületekkel szemben. Podcast. 

A kulcsrakész könnyűszerkezetes lakóházak nettó négyzetméterára 700-850 ezer forint jelenleg. Komoly pénzügyi kockázat ugyanakkor, hogy miközben egyre több előregyártott termék jelenik meg a piacon, nem mindegyik jelent valódi, hitelezhető ingatlant.

A Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Sándor Tünde gazdasági újságíró beszélgetett Borka Árpáddal, az ÉVOSZ készház tagozata (MAKÉSZ), a Magyar Ipari Rostkender Szövetség alelnökével és Csanaky Bernadettel, a Credipass hálózatfejlesztési vezetőjével. 

