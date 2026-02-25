Magyar Péter bejelentette, hogy a barátnőjével megnyerték a pert a volt fideszes parlamenti képviselő, illetve a Bors ellen

per;Csizi Péter;barátnő;Bors;Magyar Péter;

2026-02-25 14:13:00 CET

A Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy Csizi Péter korábbi szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár és a kormányközeli Bors szerkesztősége ellen is jogerősen pert nyertek.

„Tegnap Ilona és én is jogerősen pert nyertünk a maffia ellen” – közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a Belügyminisztérium korábbi szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára, egykori pécsi alpolgármester és volt fideszes parlamenti képviselő, Csizi Péter azért perelte be személyiségi jog megsértése miatt a Tisza Párt elnökét, mert azt állította róla, hogy köze van a pécsi Volvo-botrányhoz és a pécsiek pénzének eltüntetéséhez. „A bíróság nekem adott igazat” – írta.

Magyar Péter barátnője, Szabó Ilona pedig azért perelte be a kormányhoz kötődő Mediaworks által kiadott Bors Online szerkesztőségét, mert a fideszes bulvárlap „10 évre visszamenően lehozta a nyaralásain készült fényképeket” és valótlanságokat állított. A per tárgya képmáshoz való jog érvényesítése volt. „Ő is megnyerte a pert és a Borsnak bocsánatot kell tőle kérnie, valamint több mint kétmillió forintot is meg kell fizetnie” – tudatta az ellenzéki párt elnöke.