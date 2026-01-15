Magyar Péter: Juhász Péter Pál egy éve még ügyészekkel adott elő az MCC konferenciáján

Szőlő utca;Magyar Péter;Mathias Corvinus Collegium;Tisza Párt;MCC;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

A Tisza Párt által megosztott beszámoló szerint a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója előadásában „bemutatta a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos saját szemléletét, illetve különösen érdekes tapasztalatait”.

„Gulyás Gergely ma a kormányinfón védelmébe vette a Szőlő utcai rémet. Azt a bűnözőt, akiről kiderült, hogy 1 éve ügyészekkel adott elő az MCC konferenciáján a gyermekekről” – közölte Magyar Péter csütörtökön.

A Tisza Párt lapunkhoz eljuttatott közleményében megosztotta az Orbán Balázs-féle Mathias Corvinus Collegium (MCC) kerekasztal-beszélgetésének beszámolóját is. A dokumentum szerint az MCC Büntetőjogi Műhelyének szervezésében 2024. szeptember 25-én került megrendezésre a „Gyermekbarát büntető igazságszolgáltatás: a gyermek mint áldozat, a gyermek mint elkövető” című konferencia. A beszámoló alapján Juhász Péter Pál „Börtönön innen, gyermekvédelmen túl” című előadásában a kriminálpedagógia szemszögéből közelítette meg a javítóintézetbe került gyermekek mentális és szociális problémáit.

„Bemutatta a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos saját szemléletét, illetve javitóintézeti igazgatóként szerzett, a hallgatóság számára is különösen érdekes tapasztalatait”

– olvasható a dokumentumban.

Mint írták, az esemény fókuszában a fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazható joghátrányok, illetve a gyermekek részvételével zajló eljárási cselekmények megvitatása állt a büntetőjog és a gyermekvédelem különböző területeiről meghívott gyakorlati szakemberek segítségével. A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori igazgatóján kívül több legfőbb ügyészségi ügyész is előadást tartott az eseményen.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón valótlannak nevezte azt a sajtóban megjelent értesülést, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának tudomása lett volna Juhász Péter Pál gyanús kapcsolatáról több kiskorúval. Volt egy ilyen bejelentés 2013-ban, a rendőrség kivizsgálta, nem találta megalapozottnak – közölte ma délelőtt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt is állította, hogy valójában a kormány volt az, amelyik ezt az ügyet feltárta, nekik köszönhetően indult később büntetőeljárás. Ennek szépséghibája csak az, hogy ami a szexuális visszaéléseket illeti, az Orbán-kormány eleinte azt hangoztatta, nem tudni kiskorú áldozatokról, Juhász Péter Pál ellen utolsóként emeltek vádat ilyen gyanúval.