80 óra jóvátételi munkára ítélték a férfit, aki Debrecenben kalapáccsal fenyegette a Tisza Párt aktivistáit

kampány;Debrecen;garázdaság;Tisza Párt;

2026-02-25 14:57:00 CET

Azt mondta, rossz napja volt, megbánta, amit tett.

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettében bűnösnek mondta ki a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki egy párt önkénteseit fenyegette meg a hajdúsági vármegyszékhelyen - derül ki egy szerdai tájékoztatásból.

A közlemény nem nevezi meg, de az eset időpontjából és leírásából egyértelműen arról az esetről van szó, amely során a Tisza Párt aktivitáit érte támadás.

Az ítélet szerint miután becsengettek a lakásba, a férfi kijött, ekkor a folyosórácsnál tájékoztatták, hogy melyik politikai párttól jöttek. A vádlott ezt követően ingerült lett és kiabált. Ezután az önkéntesek megkérdezték a férfit, hogy melyik párttal szimpatizál, illetve melyikre fog szavazni, ekkor a vádlott közölte, hogy nincs közük hozzá, majd emelt hangon távozásra szólította fel őket. Hozzátette, hogy amennyiben nem mennek el, akkor hozza a baltáját. A férfi kijelentéseit követően a két önkéntes távozott az emeletről, míg a férfi visszament a lakásába, ahol magához vett egy kalapácsot, majd azt a kezében tartva a lépcsőházban megindult lefelé, ahol észlelte, hogy az önkéntesek tovább folytatják az aláírásgyűjtést. Ekkor az eszközt a kezében tartva agresszívan lépett fel és fenyegetően felszólította a két önkéntest, hogy hagyják el a lépcsőházat. A kalapácsot a teste előtt tartva megindult a két aktivista irányába, akik lefutottak a lépcsőn és értesítették a rendőrséget.

A bíróság első fokon nyolcvan óra jóvátételi munkát írt elő a férfinek, amelyet választása szerint állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, továbbá egyházi jogi személynél végezheti el.

A bíróság azért döntött úgy, hogy a büntetés kiszabását a törvény értelmében egy évre elhalasztja és intézkedést alkalmaz a vádlottal szemben, mivel álláspontja szerint alaposan feltehető, hogy ezen büntetés célja így is elérhető, továbbá enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott tényfeltáró, beismerő vallomást tett, az eljárás során megbánó, erős szégyenérzetet mutató magatartást tanúsított. Ha a vádlott a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül megfelelően igazolja, büntethetősége megszűnik.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője a döntést tudomásul vették.