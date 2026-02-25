Hosszú távú kapacitástesztek indulnak az Adria-kőolajvezetéken

MOL;kőolaj;Horvátország;energiaellátás;

2026-02-25 17:33:00 CET

A magyar cég monopolhelyzettel való visszaéléssel gyanúsítgatja a horvát vállalatot.

Megállapodás született a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) és a Jadranski naftovod (JANAF) közt az Adria-vezetéken elvégzendő hosszú távú kapacitástesztekről.

A magyar vállalat a tájékoztatásában közölte, egy független, nemzetközi megfigyelő csapat tagjai a folyamat során megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs- és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. MOL üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború, és pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is a vezeték tényleges kapacitása. Vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak - írták.

Jelezték, hogy várják a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolajszállítmányokat. A MOL múlt heti kérésére a JANAF még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze.

Kitértek arra is, hogy a horvát vállalat a szállítások kapcsán EU-s és amerikai engedélyek beszerzését kérte a MOL-tól, amely szerint ez nem életszerű, mivel nem lehet minden egyes szállítmányhoz külön EU-s és amerikai engedélyt igényelni. Úgy vélik, az ilyen indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást ellehetetlenítené. Ha egy kőolajszállító vállalat és annak rakománya nem szerepel a nyilvánosan elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak engedélyeznie kell a szállítmányok belépését. A hatályos EU-s és amerikai szankciók alapján a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engedni a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság-vezeték nem működik. Ebben a helyzetben a nemzetközi jogszabályok Horvátországra is kötelező érvényűek - vélekednek.

A MOL továbbra is fenntartja álláspontját, amely szerint 100 km-re vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a JANAF a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.

Közleményüket azzal zárják, hogy a régió ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonalra van szükség. Szükség van arra, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, de a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról is, hogy a Barátság-kőolajvezeték is működjön. Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brodi vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-kőolajvezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátásbiztonságának szintjét.