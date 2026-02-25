Már pakolják a magyar kőolajszállítmányt a horvátországi kikötőben

energia;kőolaj;Horvátország;

Az üzemeltető cég szerint képesek garantálni a teljes magyar és szlovák ellátást.

Jelenleg is zajlik a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) számára érkező kőolajszállítmány kirakodása a Jadranski naftovod (JANAF) omišalji terminálján - közölte tájékoztatásában a horvátországi vezetéküzemeltető .

E szerint április elejéig további hét tartályhajó érkezése várható a JANAF kőolajvezeték-rendszerének ugyanazon felhasználója részére. Valamennyi tartályhajó kizárólag nem orosz eredetű nyersolajat szállít. Az energetikai cég megerősítette: készen állnak arra, hogy maradéktalanul fedezzék a szlovák és a magyar finomítók teljes éves kőolajszükségletét.

A vezetékek, létesítmények és egyéb infrastruktúra folyamatos fejlesztésével, továbbá üzleti beruházásaival a JANAF minden partnere számára kiemelkedő színvonalú és megbízható szolgáltatást nyújt - zárul a tájékoztatás.