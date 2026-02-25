Itt a bejelentés, Izlandon népszavazást tartanak az EU-csatlakozásról

Európai Unió;Izland;népszavazás;uniós csatlakozás;

Az orosz-ukrán háború kitörése óta erősödni látszik a csatlakozási szándék.

Izland a következő hónapokban népszavazást tart az Európai Unióhoz való csatlakozásról - jelentette be Kristrún Frostadóttir miniszterelnök egy lengyelországi sajtótájékoztatón.

A Reuters cikke szerint a kormányfő közölte: megkezdik annak a referendumnak az előkészítését, amely arról dönthet, újranyissák-e az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat. Erről azt követően beszélt, hogy Varsóban tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

Izland 2013-ban, négy év tárgyalás után lezárta az uniós csatlakozási folyamatot. Az elmúlt években azonban a megélhetési költségek növekedése és az ukrajnai háború hatására ismét erősödött az érdeklődés az uniós tagság iránt. Utóbbi jelenségre már közvélemény-kutatási adatok is utalnak.