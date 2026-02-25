Volodimir Zelenszkij elküldte Oroszországba az Orbán-kormányt, szerinte a Barátság kőolajvezetéket nem lehet gyorsan megjavítani

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-25 19:51:00 CET

A javítást szerinte az Európai Unió felszólításai sem pörgethetik fel.

Rövid időn belül nem lehetséges a Barátság kőolajvezeték javítása – jelentette ki szerdán az ukrán elnöke hogy az Európai Unió sürgetése és Magyarország tiltakozása sem változtat ezen.

Volodimir Zelenszkij – írja a Reuters,– felidézte: az orosz támadások megsemmisítették az odesszai fekete-tengeri kikötőt a Barátság kőolajvezetékkel összekötő vezetékszakaszt. Szerinte ez nem az első ilyen csapás, és Oroszország továbbra is az energetikai ágazatot támadja. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kedden, kijevi látogatásán - amely az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára esett - arról beszélt, hogy az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, gyorsítsa fel a javításokat. Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: az EU úgy javasolja Ukrajnának, hogy állítsa helyre a Barátság kőolajvezetéket, hogy tisztában van az infrastruktúráját már korábban is érték támadások. Jelezte: az infrastruktúra működésének fenntartása közben emberek sérültek meg.

Az ukrán államfő úgy fogalmazott: a magyaroknak az oroszokhoz kellene fordulniuk, hogy Ukrajnában „energetikai tűzszünet” lépjen életbe.

026. január 27-én Nyugat-Ukrajnában Brodi városánál érte orosz dróntámadás a Barátság kőolajvezeték egyik tárolóegységet, aminek következtében nem jön orosz kőolaj Magyarországra, érthetetlen módon azonban a magyar külügy nem tájékoztatta erről a nyilvánosságot. A csöndet végül az ukrán külügy törte meg, Andrij Szibiha külügyminiszter egy február 13-i X-bejegyzésben számolt be a leállásról. Szlovákia és Magyarország Ukrajnát teszi felelőssé az elhúzódó leállásért úgy, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban jelentősen növelte az ukrán erőművek elleni támadásait, ami hatalmas áramhiányhoz vezetett, az ország földgázkitermelési kapacitásának csaknem felét érintette, és növelte az Európából származó energiaimportot. Ennek egy része Magyarországról és Szlovákiából érkezik; e két ország a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezte a sürgősségi villamosenergia-export leállítását Ukrajna felé.

A Magyarország és Szlovákia, illetve Ukrajna közötti vita a dízel- és az áramszállítás leállításáig, illetve vétófenyegetésig fajult.