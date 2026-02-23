Hatott a trumpi fenyegetőzés, Izland felpörgetné az EU-csatlakozás folyamatát

Európai Unió;Izland;népszavazás;Grönland;Donald Trump;csatlakozási tárgyalások;annektálás;büntetővám;

Előrehoznák a népszavazást.

Izland előrehozná a népszavazást az EU-csatlakozásról. Bár a tárgyalások újraindításáról szóló népszavazást eredetileg 2027-re tervezték, akár már idén augusztusban megtarthatják – írja a Politico két, a szigetország csatlakozási előkészületeit ismerő személyre hivatkozva. Korábban a reykjavíki kormánykoalíció azt ígérte, hogy 2027-ig népszavazást tart az EU-csatlakozási tárgyalások újraindításáról, miután az előző kormány 2013-ban befagyasztotta a már megkezdett tárgyalásokat. Csakhogy – emelte ki a lap – megváltozott a geopolitikai helyzet, Washington vámokat vet ki Izlandra, Donald Trump amerikai elnök pedig Grönland annektálásával fenyegetőzött.

A Politico forrásai szerint az izlandi parlament várhatóan a következő hetekben be is jelenti a népszavazás időpontját. – Ha az izlandiak igennel szavaznak, akkor bármely más tagjelölt ország, így Montenegró előtt csatlakozhatnak az EU-hoz – mondta az egyik informátor.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa, aki a múlt hónapban találkozott Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel, a csatlakozási folyamatokról kifejtette, hogy egyre inkább a biztonságról, a hovatartozásról és arról szól, hogy megőrizzük a cselekvési képességet a versengő befolyási övezetek világában. A reykjavíki vezetés 2015 márciusában kérte, hogy többé ne tekintsék EU-tagjelölt országnak azok után, hogy 2009-ben nyújtották be csatlakozási kérelmüket a globális pénzügyi válság tetőpontján, amikor Izland mindhárom nagy kereskedelmi bankja összeomlott. A gyors EU-csatlakozás legfőbb akadálya a halászati ​​jogok kérdéséről szóló vita lehet.

A tárgyalások felmelegítését az Egyesült Államok részéről fokozódó fenyegetések is indokolják, Billy Long, Donald Trump izlandi nagykövetjelöltje nemrég poénkodott azzal, hogy Izland az Egyesült Államok 52. államává válik, és ő maga lesz a kormányzó. Az EU részéről is sürgetik a folyamat felgyorsítását, megemlítve, hogy Donald Trump davosi beszédében Grönland helyett négyszer is Izlandról beszélt. A tévedés mindenesetre nyugtalanító lehet a kis szigetország számára.