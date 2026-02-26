Kétoldali tüdőgyulladás miatt súlyos állapotban kórházba vitték Szerbia belügyminiszterét

Szerbia;kórház;belügyminiszter;tüdőgyulladás;Ivica Dacic;

2026-02-26 06:19:00 CET

A politikust lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba vitték Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán, akinek az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

A szerb közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták. Egyikük, Spasoje Popevic közölte, az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor.

Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke is.