Gulyás Gergely: Olyan benzinár is kialakulhat, amelyet Magyarországon még soha nem láttunk

kormányinfó;

2026-02-26 10:15:00 CET

Az Orbán-kormány elrendelte az energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek védelmét. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén teljes drónrepülési tilalom van. A miniszter közölte, brutális benzindrágulást jelent, ha Ukrajna zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket. A százhalombattai olajfinomító csak vagy többnyire uráli kőolajat tud kezelni, az a uráli és az északi-tengeri Brent kőolaj közötti különbség legalább 13 dollár, ha az uráli kőolajnak a szállítási költségét is beleszámítják, miközben szállítási költsége a Brentnek is van. Ezzel 20 dollár körül alakul az árkülönbség. Ha ellehetetlenül a százhalombattai finomító működése, Magyarországnak finomított olajat kell vennie, így az árkülönbség még nagyobb lesz. Ráadásul az uráli kőolaj hiánya egész Közép-Európában fel fogja hajtani az árakat, olyan benzinár is kialakulhat, amelyet Magyarországon még soha nem láttunk – mondta Gulyás Gergely, kiemelve, mindent megtesznek, hogy ezt elkerüljék, ezért is fordult Orbán Viktor levélben Volodimir Zelenszkij felé. Magyarország világos álláspontja, hogy ebből a háborúból ki akarunk maradni. A Barátság kőolajvezeték elzárásával Ukrajna az uniós társulási szerződésben vállalt kötelezettségét is megszegi.

Az uráli olaj nehezebb és magasabb kéntartalma van az északi-tengeri Brentnél, ezért finomítani sem annyira egyszerű.

Összességében úgy vélik, a magyar politikai életnek is egységesnek kell lennie ebben, és az Európai Uniónak is támogatnia kell bennünket abban, Ukrajna fejezze be a jogsértést és nyissa meg a vezetéket - szerinte ha Ukrajna akarná, ezt holnaptól meg tudná tenni.