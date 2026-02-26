Csak a Fidesz-propaganda blöffje az 1000 forintos magyarországi benzin, ráadásul az orosz alapú üzemanyag nem is olcsóbb

Európán belül a hazai benzinár országok közötti rangsorban a 21., a gázolajé pedig a 19., ami az átlagnak felel meg – derül ki a Cargopedia e heti, 41 tételes üzemanyagár-sorrendjéből.
A felmérés cáfolja az Orbán-kormány propagandáját, amely szerint a Barátság kőolajvezeték leállása, az orosz kőolaj hiánya ezer forint feletti üzemanyagárakhoz vezet. A fuvarozói adatbázis tanúsága szerint olcsóbban tankolhatnak például a moldáv, bosznia-hercegovinai, bolgár, ukrán, ciprusi, máltai, lengyel, cseh, szlovén, horvát és spanyol közlekedők, miközben ezekben az államokban az üzemanyag nem orosz kőolajból készül.
Kedden mások mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felidézte a Századvégnek érveit, melyek az orosznál jóval drágább nemzetközi olajra, az Adria-vezeték magasabb díjára és szállítási bizonytalanságaira, a nemzetközi nyersanyag eltérő összetétele miatt visszaeső termelésre, illetve a szükséges beruházásokra utalnak.. Bár ezen állításokat független szakértők sem tagadják, a magyar üzemanyagárak ettől még az európai átlaghoz húznak, vagyis az alacsony költségek az autósok helyett a Mol és az állam zsebét hizlalják, amiként a kiadásemelkedés is alapvetően e két tételt apasztaná. Keddi Facebook-üzenetében Magyar Péter, egyes, nem orosz olajat használó államok alacsonyabb tarifáit kiemelve arra hívta fel a figyelmet, hogy ma alacsonyabb az olaj világpiaci ára, mint 2010-ben, amikor Orbán Viktor átvette a kormányzást, a hazai benzinár azóta mégis közel megkétszereződött. A Tisza Párt elnöke ezt az adóemelésekkel és a forintgyengüléssel magyarázta. Szakértők ugyanakkor rögzítik: a Mol által szabott versenyárak jelentősen és tartósan sem fel-, sem lefelé nem haladhatják meg a térségi átlagot. Ezzel egyszersmind az ezer forintos kormányzati riogatást is cáfolták. Az a progpagandatétel, miszerint az orosz kőolaj kiváltása „tarthatatlanná” tenné a rezsicsökkentett gáz- és áramárakat, szintén komoly hitelességi kihívásokkal küzd.Ezerforintos benzinnel riogat az Orbán-kormány, miközben a valódi kockázatot a saját politikája okozza
A Mol folyamatosan egyeztet a kőolajszállítás lehetséges ütemezéséről az ukrán felekkel, de hivatalos értesítés a Barátság kőolajvezeték újraindításáról nem érkezett – közölték lapunkkal az cégcsoportnál. Ehhez képest a szlovák gazdasági tárcát idéző Reuters-jelentés szerint olajvezeték cégük azt jelentette, hogy az ukrán fél a január 27-i orosz támadás óta álló Barátság újraindulását csütörtökre ígérte. Ezt az ukrán oldal sem erősítette meg.Bennfentes kereskedés gyanújával vizsgálatot indított a Mol ellen a Magyar Nemzeti Bank
Az európai és amerikai szankciók egyaránt lehetővé teszik, hogy a Mol tengeri úton hozzon be orosz kőolajat, ha a Barátság nem működik – szögezték le kérdésünkre a Molnál. Ez a szabály Horvátországra is vonatkozik: az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető Janafnak át kell engednie a szállítmányokat – rögzítették. A Mol egyidejűleg kiadott sajtóközleménye szerint a Mol az orosz kőolaj tekintetében most horvát állásfoglalásra vár. Múlt heti kérésükre ugyanis a Janaf „egyenes” válasz helyett inkább időt kért a több éves, Zágráb által is megszavazott uniós jogszabály értelmezésére. Mi több, a Janaf az orosz olajszállítások kapcsán még a Moltól kér uniós és amerikai engedélyeket. Ez a Mol szerint „teljesen életszerűtlen” és ellehetetlenítené a szállításokat. A Mol visszaélésgyanúsnak tartja a Janaf többszörös szállítási díját is. Mindazonáltal a Mol a térségi ellátás biztonsága érdekében két teljes értékű olajbeszállítási útvonalat szorgalmaz. Ennek érdekében az Adria áteresztőképességét illetően a Janaffal együtt új teszteket indítanak. A Mol egyszersmind támogatja a Barátság és az odesszai kikötő összekötését célzó ukrán terveket is.Hosszú távú kapacitástesztek indulnak az Adria-kőolajvezetéken
A magyar-szlovák olajellátást jelenleg nem fenyegeti közvetlen kockázat, mert az Adria vezetéken keresztül mindkét állam vehet nem orosz kőolajat – állapította meg tegnap az EU olajkoordinációs bizottsága. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Kijevben Andrej Plenkovic horvát kormányfőnek megköszönte az Adrián keresztüli olajszállítások biztosítását, de Ukrajnát is felkérte a Barátság mielőbbi kijavítására, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig szerdán is számos ukránellenes kirohanással vétette észre magát.Volodimir Zelenszkij elküldte Oroszországba az Orbán-kormányt, szerinte a Barátság kőolajvezetéket nem lehet gyorsan megjavítani
Nem állt le a szlovák áramkivitel
Robert Fico kormányfő korábbi ígéretei ellenére nem állt le az Ukrajnába irányuló szlovák áramkivitel - hívta fel a figyelmet az uniós adatbázist idézve tegnap Facebook-oldalán Perger András, az Energiaklub programvezetője. Megjegyzendő: bár a múlt héten a Barátság vezeték újraindításának - Kijev által tagadott - késleltetésére hivatkozva Pozsony és Budapest az ukrán irányú áramkivitel felfüggesztésével is fenyegetett, szakértők lapunknak rögtön jelezték, hogy az áramszállítások politikai okokból nem állíthatók le. Robert Fico hétfőn így csak az igen ritkán igénybe vett "vészhelyzeti ellátás" leállítását jelentette; az Orbán-kormány pedig úgymond a kárpátaljai magyarságra tekintettel halasztotta el a döntést.