Csak a Fidesz-propaganda blöffje az 1000 forintos magyarországi benzin, ráadásul az orosz alapú üzemanyag nem is olcsóbb

Orbán-kormány;üzemanyag;Magyarország;Ukrajna;benzinár;propaganda;blöff;riogatás;

2026-02-26 05:50:00 CET

A Molt nem értesítették arról, hogy újra elindulna a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, az Adrián pedig még nem orosz nyersanyag érkezik.

Európán belül a hazai benzinár országok közötti rangsorban a 21., a gázolajé pedig a 19., ami az átlagnak felel meg – derül ki a Cargopedia e heti, 41 tételes üzemanyagár-sorrendjéből.

A felmérés cáfolja az Orbán-kormány propagandáját, amely szerint a Barátság kőolajvezeték leállása, az orosz kőolaj hiánya ezer forint feletti üzemanyagárakhoz vezet. A fuvarozói adatbázis tanúsága szerint olcsóbban tankolhatnak például a moldáv, bosznia-hercegovinai, bolgár, ukrán, ciprusi, máltai, lengyel, cseh, szlovén, horvát és spanyol közlekedők, miközben ezekben az államokban az üzemanyag nem orosz kőolajból készül.

Kedden mások mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felidézte a Századvégnek érveit, melyek az orosznál jóval drágább nemzetközi olajra, az Adria-vezeték magasabb díjára és szállítási bizonytalanságaira, a nemzetközi nyersanyag eltérő összetétele miatt visszaeső termelésre, illetve a szükséges beruházásokra utalnak.. Bár ezen állításokat független szakértők sem tagadják, a magyar üzemanyagárak ettől még az európai átlaghoz húznak, vagyis az alacsony költségek az autósok helyett a Mol és az állam zsebét hizlalják, amiként a kiadásemelkedés is alapvetően e két tételt apasztaná. Keddi Facebook-üzenetében Magyar Péter, egyes, nem orosz olajat használó államok alacsonyabb tarifáit kiemelve arra hívta fel a figyelmet, hogy ma alacsonyabb az olaj világpiaci ára, mint 2010-ben, amikor Orbán Viktor átvette a kormányzást, a hazai benzinár azóta mégis közel megkétszereződött. A Tisza Párt elnöke ezt az adóemelésekkel és a forintgyengüléssel magyarázta. Szakértők ugyanakkor rögzítik: a Mol által szabott versenyárak jelentősen és tartósan sem fel-, sem lefelé nem haladhatják meg a térségi átlagot. Ezzel egyszersmind az ezer forintos kormányzati riogatást is cáfolták. Az a progpagandatétel, miszerint az orosz kőolaj kiváltása „tarthatatlanná” tenné a rezsicsökkentett gáz- és áramárakat, szintén komoly hitelességi kihívásokkal küzd.

A Mol folyamatosan egyeztet a kőolajszállítás lehetséges ütemezéséről az ukrán felekkel, de hivatalos értesítés a Barátság kőolajvezeték újraindításáról nem érkezett – közölték lapunkkal az cégcsoportnál. Ehhez képest a szlovák gazdasági tárcát idéző Reuters-jelentés szerint olajvezeték cégük azt jelentette, hogy az ukrán fél a január 27-i orosz támadás óta álló Barátság újraindulását csütörtökre ígérte. Ezt az ukrán oldal sem erősítette meg.

Az európai és amerikai szankciók egyaránt lehetővé teszik, hogy a Mol tengeri úton hozzon be orosz kőolajat, ha a Barátság nem működik – szögezték le kérdésünkre a Molnál. Ez a szabály Horvátországra is vonatkozik: az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető Janafnak át kell engednie a szállítmányokat – rögzítették. A Mol egyidejűleg kiadott sajtóközleménye szerint a Mol az orosz kőolaj tekintetében most horvát állásfoglalásra vár. Múlt heti kérésükre ugyanis a Janaf „egyenes” válasz helyett inkább időt kért a több éves, Zágráb által is megszavazott uniós jogszabály értelmezésére. Mi több, a Janaf az orosz olajszállítások kapcsán még a Moltól kér uniós és amerikai engedélyeket. Ez a Mol szerint „teljesen életszerűtlen” és ellehetetlenítené a szállításokat. A Mol visszaélésgyanúsnak tartja a Janaf többszörös szállítási díját is. Mindazonáltal a Mol a térségi ellátás biztonsága érdekében két teljes értékű olajbeszállítási útvonalat szorgalmaz. Ennek érdekében az Adria áteresztőképességét illetően a Janaffal együtt új teszteket indítanak. A Mol egyszersmind támogatja a Barátság és az odesszai kikötő összekötését célzó ukrán terveket is.

A magyar-szlovák olajellátást jelenleg nem fenyegeti közvetlen kockázat, mert az Adria vezetéken keresztül mindkét állam vehet nem orosz kőolajat – állapította meg tegnap az EU olajkoordinációs bizottsága. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Kijevben Andrej Plenkovic horvát kormányfőnek megköszönte az Adrián keresztüli olajszállítások biztosítását, de Ukrajnát is felkérte a Barátság mielőbbi kijavítására, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig szerdán is számos ukránellenes kirohanással vétette észre magát.