A Der Spiegel megszavaztatta az olvasóit, 92 százalékuk szerint Magyarországot ki kell zárni az EU-ból, ha áprilisban a Fidesz nyer

A Der Spiegel olvasóinak 92 százaléka szerint ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból, ha a Fidesz megnyeri a 2026. április 12-i parlamenti választást – derült ki a német hetilap online szavazásán.
A lap legújabb kiadásában megjelent vezető véleménycikk szerint Orbán Viktor miniszterelnök az EU-ellenességre építi választási kampányát, fenyegeti, zsarolja az Európai Uniót. A szavazáshoz kapcsolódó vezércikk szerzője szerint nem szabad megengedni, hogy olyan ország kapjon a német adófizetők pénzéből, amelynek kormánya a Putyin-rezsimet támogatja.Friedrich Merz elrettentő példaként beszélt Orbán Viktorról, nagyon várja már a magyarországi parlamenti választástNincs megállapodás az Oroszország elleni 20. szankciócsomagról, kemény bírálatokat kapott az Orbán-kormány az újabb vétó miatt