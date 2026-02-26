A Der Spiegel megszavaztatta az olvasóit, 92 százalékuk szerint Magyarországot ki kell zárni az EU-ból, ha áprilisban a Fidesz nyer

Európai Unió;Fidesz;szavazás;kizárás;Der Spiegel;parlamenti választás;

A Der Spiegel olvasóinak 92 százaléka szerint ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból, ha a Fidesz megnyeri a 2026. április 12-i parlamenti választást – derült ki a német hetilap online szavazásán.

A lap legújabb kiadásában megjelent vezető véleménycikk szerint Orbán Viktor miniszterelnök az EU-ellenességre építi választási kampányát, fenyegeti, zsarolja az Európai Uniót. A szavazáshoz kapcsolódó vezércikk szerzője szerint nem szabad megengedni, hogy olyan ország kapjon a német adófizetők pénzéből, amelynek kormánya a Putyin-rezsimet támogatja.