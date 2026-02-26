Pintér Sándor szerint 3,125 százalék az esélye annak, hogy miniszter marad

Lázár János;Orbán Viktor;Pintér Sándor;

2026-02-26 13:41:00 CET

Arra pedig, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök is, 50 százalék esélyt lát.

– Erre azt szoktam mondani, hogy ennek pontosan 3,125 százalék esélye van – ezt válaszolta Pintér Sándor belügyminiszter a 444-nek, amikor a portál arról kérdezte, igaz-e, amit Lázár János állított nemrég egy fórumon Battonyán, vagyis hogy visszavonul a politikától, vagy marad belügyminiszter.

Pintér Sándor ki is fejtette válaszát, kiemelve, választások jönnek, ami mindig kétesélyes.

– 50–50 százalék, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök is, vagy valaki más. Ha Orbán Viktor győz, akkor kétesélyes, hogy felkér miniszternek vagy sem. Ezt sosem tudni, ez az ő szuverén döntése. Vagyis 25 százaléknál járunk. Ha felkér, akkor nekem át kell esnem egy orvosi vizsgálaton. 78 éves leszek, és ebben a korban már ez is fontos szempont

– magyarázta. Hozzátette, ha átmegy az orvosi vizsgálaton, akkor jön a család, meg kell őket kérdeznie, hogy nekik mi a véleményük, vétójoguk van.

– Az is kétesélyes. Akkor az 6,25 százalék. És majd azután jövök én és az én döntésem. Az is 50-50. Így jön ki a 3,125 százalék

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, meglepte-e, hogy Lázár János előrukkolt ezzel a saját lakossági fórumán, a belügyminiszter azt mondta, a portálnak ezt már Lázártól kell megkérdeznie.

A tárcavezető egy budai teniszközpont előtt adott villáminterjút a 444-nek.