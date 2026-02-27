Történelmi értékű kincsek

képzőművészet;József Attila;Buddha-szobor;Art and Antique;

2026-02-27 20:52:00 CET

Ötszáz éves Buddha-szobor és az Egyesült Államok elnökeinek aláírásával ellátott dokumentumok is láthatók a csütörtökön nyílt 8. Art and Antique nevű kiállításon és vásáron, amelyen több, mint ötven elismert galéria és aukciósház vesz részt, és több ezer műtárgy, köztük festmények, fotók, bútorok, ékszerek, kárpitok és szobrok várják a látogatókat.

A sajtótájékoztatón Márffy György, a Központi Antikvárium vezetője bemutatta azt a különleges gyűjteményt, mely az USA negyvenöt elnökének aláírásával ellátott dokumentumokat tartalmaz George Washingtontól Donald Trumping. A 145 millió forint értékű anyagot többek között hivatalos állami kinevezések és esküokmányok, személyes levelek, rézmetszetek és aláírt fotók alkotják. Az antikvárium standjánál emellett megtekinthető József Attila saját kezű karácsonyi üzenete is, amelyet az első szerelmének írt.

Az említett XVI. századi Buddha-szobor thaiföldi eredetű, és a klasszikus, délkelet-ázsiai buddhista művészet jegyeit hordozza: a lehunyt szeme, a visszafogott mosolya a megvilágosodás állapotára utal. A Moró Antik Galéria standjánál látható alkotás homokkőből készült, amelyen helyenként festésmaradványok és patina figyelhető meg. Moró Csaba galerista kiemelte, hogy a szobor orra épen marad, ami ritkaságnak számít, hiszen hasonló műveknél az gyakran megsérült az idők során.

A mustrán láthatjuk két magyar származású, nemzetközi hírű figurális festő, Csernus Tibor és Sándorfi István soha nem látott műveit a Kálmán Makláry Fine Arts standjánál. A sajtótájékoztatón Soós Éva, a galéria vezetője elmondta, hogy előbbi képek Makláry Kálmán nemzetközi gyűjteményéből, míg az utóbbiak a Horn-gyűjteményből érkeztek, és azokat először láthatja a közönség. A standnál szombaton délután két órától Cene Gál István festőművész tart tárlatvezetést Sándorfi képei kapcsán, fél négytől pedig Lengyel László művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa fogja bemutatni Csernus Tibor alkotásait.

Infó: 8. Art and Antique. Bálna Budapest. Megtekinthető 2026. március 1-ig