Fellebbez az ügyészség, letöltendő börtönbüntetést kér Herczeg Zoltánra

2026-02-26 16:10:00 CET

A divattervezőt, aki korábban az ellenzéket támogatta közéleti megszólalásaival, 2025 októberében nem jogerősen ítélték felfüggesztett szabadságvesztésre kábítószer-birtoklás miatt.

Jóval súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta Herczeg Zoltán drogügyében a Fővárosi Főügyészség – írta a kormánypárti Magyar Nemzet. A korábban ellenzéki megszólalásaival közéleti szerepben is feltűnt divattervezőt – ahogy arról mi is beszámoltunk – tavaly októberben az elsőfokú bíróság év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kábítószer-birtoklás miatt. Az ügy másik vádlottját, F. Józsefet kábítószer-kereskedelemért ugyancsak felfüggesztve két év börtönbüntetést kapott.

A lap szerint a per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik, és a Fővárosi Főügyészség közelmúltban benyújtott indítványa szerint mindkét vádlott terhére büntetéseik súlyosítását, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását célozza. A korábban civilként ellenzéki rendezvényekről, vitaműsorokból is ismert Herczeg Zoltánt 2022 októberében tartóztatták le, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála. Bár a fogyasztást elismerte, a terjesztést tagadta. Az ügyészség az eljárásban letöltendő szerint 2 év 8 hónap börtönbüntetést, illetve 3 évre a közügyektől való eltiltást kért rá, ahogy most a fellebbezésben is.

Az elsőfokú bíróság döntése szerint az ügyészség eltúlozta a büntetési tételeket, és a vádból hiányzott, hogy ki, mikor, mennyiért és mit vásárolt. Hozzátette: Herczeg Zoltán beismerései ellenére a divattervezőnek nem kellett kábítószer-kereskedelemért felelnie, mivel a vád nem tartalmazott konkrét bizonyítékokat. Herczeg Zoltán korábban lapunknak is adott interjút, amelyben többek közt arról beszélt, hogy balek volt, mivel úgy szegte meg a törvényt, hogy sokat foglalkozott közügyekkel. Úgy véli, egy olyan játszma részévé vált, amelyre semmiféle ráhatása nincsen, s meglátása szerint Magyarországon nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás van.