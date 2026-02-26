Tűz és robbanás is volt minőségellenőrzés alatt a komáromi akkumulátorgyárban

tűz;robbanás;munkavédelem;Komárom;bírságok;szabálytalanságok;veszélyeztetés;videofelvételek;akkumulátorgyár;

2026-02-26 17:19:00 CET

Az SK Battery Manufacturing Kft. üzemében készült videófelvételeket Átlátszó tette közzé. A céget évek óta bírságolják munkavédelmi szabálytalanságok miatt.

Tűz keletkezett, majd az ajtó is robbant egy Átlátszó birtokába került videó tanúsága szerint a komáromi SK Battery Manufacturing Kft. gyárának abban a részlegében, ahol a gyártott akkucellák minőség-ellenőrzését végzik – derül ki az oknyomozó portál cikkéből. Arról nincs információ, hogy pontosan mikor készült a felvétel, de nem egyszer fordult elő tűzeset abban az épületben, ahol információnk szerint az ilyen típusú tesztelések zajlanak. Egy másik felvételen hallható, hogy a tűzriasztó-rendszer is megszólal.

Az akkugyárakban már a gyártási folyamat során több lépcsőben ellenőrzik a termékek minőségét, megfelelőségét. Ezen felül a legyártott akkumulátorcellák vizsgálatát egy külön részlegben is kötelező elvégezni; a komáromi SK Battery Manufacturing Kft. gyárában ez a minőség-ellenőrzési, tesztelési tevékenység a B14-es számú számú épületben zajlik. A portál adatai szerint az akkumulátorgyár minőség-ellenőrzési tevékenysége a B14-es számú épületben zajlik, és itt végzik az akkucellák és -modulok tűzzel járó biztonsági tesztelését is.

A cikk szerint az említett épületben többször is tűzeset és robbanás történt az elmúlt években, és úgy tudják, hatósági vizsgálatokra ezekben az esetekben nem került sor. – A tűzzel járó tesztelés során állítólag kikapcsolják a tűzriasztókat, ám az egyik esetben, mivel a füst eljutott távolabbi épületrészekbe is, ott megszólalt a riasztó – ez hallható egy másik videófelvételen – tették hozzá. – „A termékek több lépcsős ellenőrzési és validációs folyamaton mennek keresztül, amelyek magukban foglalják az elektromos, mechanikai, biztonsági és funkcionális vizsgálatokat is. A konkrét tesztelési módszerek, paraméterek és validációs eljárások üzleti és technológiai szempontból bizalmas információnak minősülnek” – írta a portál kérdésére a SK Battery Manufacturing.

Az RTL még 2022 januárjában adott hírt arról, hogy a komáromi gyárból 14 embert kellett kórházba szállítani egy gázszivárgás miatt. Majd a hvg.hu hatósági jegyzőkönyvek birtokában írta meg, hogy rákkeltő gázok kerültek a munkahelyi légtérbe, s a céget 1,5 millió forint bírsággal sújtották a dolgozók súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt.

A Telex tavaly augusztusban számolt be tűzről, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a gyár cellaformázó épületének töltő, öregbítő részlegén keletkezett a tűz, ahol akkupakkok és az azokat tároló műanyag rekeszek égtek. Az Átlátszó közadatigényléssel megszerzett dokumentumai szerint 2022-ben a dolgozók egészségének és testi épségének súlyos veszélyeztetése miatt 4,1 millió forintos bírságot róttak ki az üzemeltetőre, ahogyan 2025-ben is, amikor 4,3 millió forintra bírságolták a céget, ugyancsak munkaügyi hiányosságok miatt.