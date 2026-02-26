Nemcsak a gödi Samsung SDI-, hanem az összes szennyező gyár ügyében indított petíciót a Tisza Párt

üzem;szennyezés;petíció;akkumulátorgyár;Magyar Péter;Tisza Párt;Samsung SDI;

2026-02-26 16:14:00 CET

Magyar Péter szerint Orbán Viktornak vállalnia kell a felelősségét tízezrek veszélyeztetéséért.

„Elég volt a hazudozásból! Elég volt a magyar emberek átveréséből! Orbán Viktor vállalja a felelősséget több tízezer honfitársunk egészségének veszélyeztetésért és százmilliárdok elherdálásáért!” – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, hogy a gödi akkumulátorgyár, a Samsung SDI botránya nyomán petíciót indítottak az összes szennyező gyár ellen.

A Tisza Párt elnökének a poszthoz mellékelt montázson a gödi üzem hátterében a miniszterelnök fotója látható, a következő szöveggel: „Orbán szerint tízezrek életének veszélyeztetése kamu ügy. Megint lebuktak, holnap folytatjuk.” Az ellenzéki politikus arra hív fel, hogy minél többen írják alá a tiltakozást a kamuugy.hu oldalon. Az internetes cím egyébként a cselekedj.magyartisza.hu oldalra vezet.

A Tiltakozom a szennyező gyárak ellen! című petíció szerint elfogadhatatlan, hogy egy multinacionális vállalat gazdasági érdekei előrébb valók legyenek, mint a magyarok egészsége, és a környezetünk, vizeink, levegőnk tisztasága. Továbbá elfogadhatatlan az is, hogy a kormány éveken át tudatosan eltűrje ezt a helyzetet, majd most megpróbáljon elbújni a nyilvánosság elől. Az aláírók ezért követelik:

Induljon azonnali, független hatósági vizsgálat!

A kormány hozza nyilvánosságra a szennyező gyárakról készült kormányzati jelentések, hatósági vizsgálati eredmények tartalmát!

Nevezzék meg a jogi és politikai felelősöket!

Magyar Péter a múlt héten gödi akkugyárban történt robbanásról tett közzé videót, s azt állította, tömegével kapnak bejelentéseket arról, hogy mi is történik Gödön. Most csütörtök délelőtt pedig egy olyan videót tett közzé, amelyben elmondta, vezetők, környezetvédelmi szakemberek és szállítmányozók is jelentkeztek náluk, hogy elmondják, milyen szabálytalanságokat tapasztaltak az akkumulátorgyár működése során.

A fentieket bemutató sorozat első videójában egy férfi szólal meg, aki a gödi gyár egyik dél-koreai alvállalkozójának, egy bizonyos GV Europe-nak a szállítmányozóként dolgozott 2019 óta. A Tiborként bemutatott illető nevét megváltoztatták és az arcát kitakarták a védelme érdekében. Tibornak és cégének többek között az volt a feladata, hogy a Samsung gyárából katasztrófavédelmi ellenőrzés idejére külső, jellemzően Pest megyei raktárakba szállítsák el a rendkívül veszélyes alapanyagokat, más termékeket, hogy „papíron minden rendben legyen”. Az elhangzó állításokat Magyar Péter szerint dokumentumok, bizonyítékok támasztják alá.

Orbán Viktor miniszterelnök a Telex múlt heti kérdésére, hogy a Samsung SDI-gyárban tapasztalt állapotokról mikor értesült, csak annyit mondott: „De az egy kamu ügy”