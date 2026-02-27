Újabb összecsapások kezdődtek Pakisztán és Afganisztán között, Kabulban is robbanások voltak

Afganisztán;Pakisztán;Kabul;robbanások;légicsapások;

2026-02-27 09:30:00 CET

A pakisztáni védelmi miniszter szerint immár nyílt háború folyik.

Havádzsa Ászif pakisztáni védelmi miniszter szerint immár „nyílt háború” folyik országa és Afganisztán között. Pakisztán péntek hajnalban légicsapást mért afgán területekre, robbanások voltak Kabulban is.

A védelmi miniszter az X-en pénteken közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Pakisztán a NATO-erők kivonása után békére számított Afganisztánban és arra, hogy a Kabulban hatalomra került tálibok az afgán nép jólétére és a regionális stabilitásra összpontosítanak. Szerinte azonban ehelyett a tálibok „India gyarmatává” változtatták Afganisztánt, a világ minden tájáról fegyvereseket gyűjtöttek össze, és elkezdték „exportálni a terrorizmust”.

– Elfogyott a türelmünk, nyílt háború folyik közöttünk

– fogalmazott.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök is közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta, hogy Iszlámábád „mindig a békére törekedett”, azonban hozzátette azt is, hogy a pakisztáni hadsereg

„bármilyen külső vagy belső fenyegetéssel sikeresen szembeszáll”, és „porrá zúznak bármely agressziós törekvést”.

A két szomszédos ország közötti feszültség éleződése egyre bizonytalanabbá teszi a Katar közvetítésével tavaly létrejött tűzszünetet. A pakisztáni védelmi miniszter a mostani bejegyzésben meg sem említette a tűzszünetet.

Zabihullah Mudzsahid, az afganisztáni kormányzat szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy

az afgán hadsereg a határon átnyúló támadást indított Pakisztán ellen, válaszul az afgán határvidéken a múlt hét végén végrehajtott pakisztáni légicsapásokra.

Péntek reggel a szóvivő azt mondta, hogy Pakisztán hajnalban újabb légicsapásokat hajtott végre a déli Kandahár és a délkeleti Paktia tartományban. Kabulban is több robbanásról számoltak be, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.