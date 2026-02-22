Pakisztán légitámadást hajtott végre Afganisztánban, több tucat ember meghalt

Afganisztán;Pakisztán;terrorszervezet;légitámadás;

2026-02-22 11:57:00 CET

A halálos áldozatok között nők és gyerekek is vannak.

Légitámadást intézett a pakisztáni hadsereg Afganisztánban vasárnap hajnalban. Afgán közlés szerint a műveletnek számos halálos áldozata volt. Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter az X-en azt közölte, hogy a határ mentén csaptak le olyan iszlamista fegyveresek búvóhelyeire, akik Pakisztánban hajtanak végre támadásokat.

A miniszter közlése szerint elsősorban a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezethez tartozó célpontokat támadtak. Hozzátette, hogy országa a béke és stabilitás fenntartásáért küzd a régióban, a kormányzat elsődleges szempontja a lakosság biztonságának garantálása.

Zabihullah Mudzsahid, az afganisztáni tálib kormányzat szóvivője ezzel szemben arról számolt be, hogy a támadásnak több tucat halálos áldozata és sebesültje volt, köztük nők és gyermekek is. Állítása szerint a támadások polgári célpontokat értek.

A pakisztáni kormányzat az elmúlt hetekben többször jelezte, hogy a TTP fokozta tevékenységét az afganisztáni határ mentén, és fő célpontjai a biztonsági erők. Tegnap az ország északkeleti részében öngyilkos merénylő támadt egy biztonsági erőkből álló konvojra, és megölt egy magas rangú katonatisztet. Hajbár-Pahtunhva tartományban a hét elején a TTP egy biztonsági ellenőrzőpontnál követett el merényletet, ebben 11 pakisztáni katona vesztette életét.