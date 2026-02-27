Ukrajna szerint Szijjártó Péter hazudott arról, hogy miről beszéltek a bekéretett magyar nagykövetségi ügyvivővel

Ukrajna;Szijjártó Péter;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-27 07:10:00 CET

Az ukrán külügy leszögezte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken.

Az ukrán külügyminisztérium szerint nem igaz, amit Szijjártó Péter állított arról, milyen beszélgetés hangzott el a bekéretett kijevi nagykövetségi ügyvivő és az ukránok között – vette észre az ukrán Pravda erről szóló beszámolóját a Telex.

Mint megírtuk, Szijjártó Péter csütörtökön közölte, „a mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”. A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak. „Azt is világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába. Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – rögzítette. Egy későbbi Facebook-videójában pedig azt közölte, Ukrajna egy nap alatt másodszor is bekérette Magyarország kijevi nagykövetségének ügyvivőjét.

Az ukrán külügy szóvivője szerint azonban a találkozón elhangzottakról Szijjártó hazudott a magyar nyilvánosságban. Közölte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ehelyett arról beszéltek, hogy Orbán Viktor szerdán azt állította, ő úgy látja, Ukrajna akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében, és emiatt katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Az ukrán külügyminisztérium állítása szerint ők felajánlották a magyar félnek, hogy Ukrajna kész segítséget nyújtani Magyarországnak ezen létesítmények védelmében.

Elmondásuk szerint épp azért kérették be újra, egy nap alatt másodszor a kijevi nagykövetség ügyvivőjét, hogy közöljék vele, elfogadhatatlan, hogy teljesen eltorzítják a beszélgetés tartalmát.