Ukrajna szerint Szijjártó Péter hazudott arról, hogy miről beszéltek a bekéretett magyar nagykövetségi ügyvivővel

Az ukrán külügyminisztérium szerint nem igaz, amit Szijjártó Péter állított arról, milyen beszélgetés hangzott el a bekéretett kijevi nagykövetségi ügyvivő és az ukránok között – vette észre az ukrán Pravda erről szóló beszámolóját a Telex.
Mint megírtuk, Szijjártó Péter csütörtökön közölte, „a mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”. A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak. „Azt is világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába. Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – rögzítette. Egy későbbi Facebook-videójában pedig azt közölte, Ukrajna egy nap alatt másodszor is bekérette Magyarország kijevi nagykövetségének ügyvivőjét.Az ukránok berendelték a magyar nagykövetségi ügyvivőt, Szijjártó Péter szerint bevallották, hogy politikai oka van a Barátság kőolajvezeték elzárásának
Az ukrán külügy szóvivője szerint azonban a találkozón elhangzottakról Szijjártó hazudott a magyar nyilvánosságban. Közölte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ehelyett arról beszéltek, hogy Orbán Viktor szerdán azt állította, ő úgy látja, Ukrajna akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében, és emiatt katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Az ukrán külügyminisztérium állítása szerint ők felajánlották a magyar félnek, hogy Ukrajna kész segítséget nyújtani Magyarországnak ezen létesítmények védelmében.
Elmondásuk szerint épp azért kérették be újra, egy nap alatt másodszor a kijevi nagykövetség ügyvivőjét, hogy közöljék vele, elfogadhatatlan, hogy teljesen eltorzítják a beszélgetés tartalmát.Szijjártó Péternek nem tetszik, hogy Ukrajna egy nap alatt kétszer is bekérette kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkijt arra, hogy változtasson magyarellenes politikájánVolodimir Zelenszkij elküldte Oroszországba az Orbán-kormányt, szerinte a Barátság kőolajvezetéket nem lehet gyorsan megjavítani