A horvát gazdasági miniszter közölte, a nemzetközi jog nem ír elő kötelezettséget az orosz olaj tranzitjára

Egyben felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy hagyjon fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával.

A horvát gazdasági miniszter felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy az ukrajnai szolidaritás jegyében minél előbb hagyjanak fel az orosz olaj behozatalával – vette észre a Világgazdaság.

Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter washingtoni hivatalos útja során újságíróknak azt mondta, a Janaf versenyképes árakkal működik, és megbízható partnerként szolgálja ki a régió olajszállítmányozási igényeit az Adria vezetéken keresztül.

Hozzátette, a szállítás útvonala jelentősen rövidebb a magyar és szlovák finomítóknak, mint más alternatív vezetékeken, és az árak szerinte sokszor alacsonyabbak, mint a Barátságon keresztül történő szállítás esetén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz eredetű nyersolaj jelentősen olcsóbb a világpiacon. Egyúttal felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy az ukrajnai szolidaritás jegyében

hagyjanak fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával.

A Mol azon kérésére, hogy orosz olajat szállíthassanak az Adria vezeték keresztül, a politikus úgy reagált,

Horvátország szuverén állam, amely következetesen betartja az Európai Unió és az Egyesült Államok által bevezetett szankciókat.

Majd hozzátette, hogy a nemzetközi jog nem ír elő kötelezettséget az orosz olaj tranzitjára.

Mint megírtuk, nemrég a Mol-csoport felszólította a Janafot arra, haladéktalanul adjon biztosítékot, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Közleményük szerint legkésőbb 2026. február 27-ig várják a horvát cég válaszát, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnának, és kártérítési pert is indíthatnak. A magyar társaság szerint ugyanis az európai uniós és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek lépnie kell.

A Janafnak tudomása van arról, hogy a Barátság-kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló szállítás megszakadt, az erről szóló hivatalos iratokat a magyar olajcég megküldte a horvát vállalatnak. Ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba – hangsúlyozták. A Mol szerint a tengeren szállított orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek, az azt szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.