A Mol perrel fenyegeti a horvát Janafot, ha péntekig nem nyilatkozik a tengerről érkező orosz kőolaj átengedéséről

„A Mol-csoport felszólítja a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat”– idézi a Portfolio a csütörtöki Mol-közleményt. Legkésőbb 2026. február 27-ig, péntekig várják a horvát cég válaszát, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnának, és kártérítési pert is indíthatnak. A magyar társaság szerint ugyanis az európai uniós és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek lépnie kell.
A Janafnak tudomása van arról, hogy a Barátság-kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló szállítás megszakadt, az erről szóló hivatalos iratokat a magyar olajcég megküldte a horvát vállalatnak. Ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba – hívták fel a figyelmet az erre vonatkozó uniós szabályozásra.Hosszú távú kapacitástesztek indulnak az Adria-kőolajvezetéken
A Mol szerint a tengeren szállított orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek, az azt szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem. – Amennyiben a Janaf továbbra is megtagadja a visszaigazolást, a Molnak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni. Továbbá leszögezték, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a Janafot anyagi felelősség terheli, és a Mol fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a horvát féllel szemben érvényesítse.