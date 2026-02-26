Európai Bizottság;MOL;Horvátország;fenyegetés;kártérítési per;Adria;orosz olaj;kőolajvezeték;

A Mol perrel fenyegeti a horvát Janafot, ha péntekig nem nyilatkozik a tengerről érkező orosz kőolaj átengedéséről

A magyar cég arra hivatkozik, hogy a kért szállítmányok nem esnek szankciók alá. Ha a horvátok mégsem küldik az Adria-kőolajvezetéken az nyersanyagot, akkor az Európai Bizottságnál tesz majd panaszt.