Márciustól kötelesek lesznek munkát adni a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiataloknak bizonyos állami cégek

foglalkoztatás;gyermekvédelem;

2026-02-27 11:00:00 CET

A jogszabály azokra is érvényes, akik már kiléptek az intézetből vagy most utógondozás alatt állnak, de 24 évnél még fiatalabbak.

Márciustól kötelesek munkát adni a gyermekvédelmis fiataloknak a kijelölt állami cégek – vette észre a hvg.hu.

Ezt a lehetőséget 2025 végén az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága írta bele egy egészen másról szóló salátatörvénybe, és csütörtök este jelent meg a március 1-től érvényes végrehajtási rendelet. A foglalkoztatási kötelezettség

bármilyen – állami, egyházi, önkormányzati vagy magán – gyermekvédelmi intézményből nagykorúság miatt kikerülő vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatalra vonatkozik a 24. életévének betöltéséig, vagy ha az e rendelet alapján létesített foglalkoztatási jogviszonyok együttes időtartama eléri a három évet.

Megszűnik az állam foglalkoztatási kötelezettsége, ha a fiatal „az együttműködési kötelezettségét megszegi”.

A portál összefoglalója szerint a rendelet leírja, hogy

a gyámhivatalnak össze kell hívnia az érintetteket, tájékoztatva őket a lehetőségekről,

fel kell mérnie a képességeiket, életkörülményeiket, meghallgatva a korábbi nevelőiket. Egészségügyi felmérést, képességtesztet vagy kompetenciavizsgálatot is végezhet.

ennek alapján ad meg a fiatalnak legfeljebb tíz lehetséges munkahelyet, amelyek között ő a sorrendet megjelölve választhat.

a kijelölt állami munkáltató a beilleszkedést és a munkafolyamatok elsajátítását segítő munkahelyi mentort jelöl ki.

A kormány határozatban jelölte ki azokat az állami cégeket, amelyek kötelesek felvenni az érintett fiatalokat, ilyen

a teljes MÁV-csoport és a GySEV,

a Posta,

az összes erdőgazdaság,

a Magyar Közút,

az MVM és cégei, köztük a Paksi Atomerőmű,

a Szerencsejáték Zrt.,

a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.,

a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.,

az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.,

a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.,

a Kecskeméti Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.,

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.,

az ATOMIX Kft.

és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Az intézetből kikerülő fiatalok támogatását szolgálja a másik, március 1-től érvényes rendelet is, amely ingyen jogosítványhoz juttatja őket, ezt a „munkaerőpiaci esélyeik előmozdítása érdekében” vezetik be március 1-jétől. A támogatást „B”, „C” és „CE” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító vezetői engedélyre, valamint a C2 kategóriához kapcsolódó gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez nyújtják, és az előbbi rendelettől eltérően 25 éves korig. A jogszabály pontosan felsorolja, hogy melyik jogosítványfajtához milyen vizsgálatnak, elméleti és gyakorlati vizsgának a díját, adminisztrációs költségét engedik el. Ezeket az intézményfenntartónak kell megelőlegeznie, és később, szeptember 1. után visszakapja az államtól.

A portál megjegyzi, a gyermekvédelemtől a büntetésvégrehajtáshoz – azaz a börtönök közé – átsorolt javítóintézetekből kikerülő fiatalok a két új támogatásból nem részesülhetnek, és számukra más lehetőséget sem határoztak meg.