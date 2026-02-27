Tilos a gyerekek tárgyiasítása, nyilvános állásfoglalást vár az ombudsmantól a Gyermekjogi Civil Koalíció

Fidesz;gyermekvédelem;kormánypropaganda;kampányvideó;ENSZ Gyermekjogi Egyezménye;Gyermekjogi Civil Koalíció;

A gyermek nem eszköz – többek között erre hívta fel a figyelmet nyilatkozatában a Gyermekjogi Civil Koalíció, és egyben kérte az ombudsmant, foglaljon állást a Fidesz kampányvideójáról, amelyben egy kislány apját fejbelövik a fronton.

Nyilvános állásfoglalást kér a gyermekek jogainak érvényesüléséért felelős ombudsmantól a Gyermekjogi Civil Koalíció. A gyermekek alapjogait sértő, félelemkeltő politikai kampányokkal kapcsolatban írt nyilatkozatát 21 tagszervezet, és 23 egyéni szakértő írta alá.

A Fidesz Budapest Facebook-oldal 2026. február 18-án osztotta meg azt a mesterséges intelligenciával készült videót, amelyben egy kislány apját fejbelövik a fronton. A Koalíció felhívta a figyelmet: a kampányvideó megjelentetése ellentétes az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével, melynek 19. cikke szerint minden államnak kötelessége megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédjék a mindenféle bántalmazástól, elhanyagolástól, azaz a rossz bánásmódtól.

Álláspontja szerint a gyerekek érzelmi manipuláció eszközeként jelennek meg a kampányban, noha a gyermek valós, vagy mesterséges intelligencia által generált formában sem használható politikai kampánycélokra. A mesterséges intelligencia generálta gyermekek is képesek ugyanolyan vagy nagyon hasonló negatív hatást kiváltani, mert ugyanúgy a gyerekek tárgyiasítását és használatát jelenítik meg.

Nem lehetnek a politikai érdekek érvényesítői, különösen kerülendők azok a kampányeszközök, amelyek félelemre, elrettentésre, erőszakos vagy traumatizáló tartalmakra építenek, mert a gyerekek koruknál fogva különösen sérülékenyek.

A szervezet hangsúlyozza: a gyermekeket megfélemlítő, szorongást fokozó kampányeszközöknek nem lehet helye a köztereken, médiában vagy online felületeken, a közösségi médiában, ezeket azonnal el kell távolítani. Nem lehet olyan eszközöket elfogadni vagy támogatni, amelyek ellentétesek a gyermeki jogokkal és a legalapvetőbb erkölcsi normákkal.

A Koalíció ezért kér állásfoglalást az ombudsmantól, a politikai pártokat, a jelölő szervezeteket és a jelölteket pedig arra szólította fel, hogy tartsák be a gyermekjogokat tisztelő politikai kommunikáció alapszabályait, és tartózkodjanak a mentális egészségüket, biztonságukat veszélyeztető kampányeszközöktől. Ne használjanak, ne osszanak meg olyan tartalmakat, köztük mesterséges intelligencia által generált videókat, amelyeken gyermekek szerepelnek, illetve amelyek alkalmasak megfélemlítésükre. Leszögezte: a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy kampányidőszakban is tiszteletben tartsák jogaikat, emberi méltóságukat.

A Gyermekjogi Civil Koalíció idén januárjában közzétette és elküldte a választásokon induló politikai pártoknak, valamint a média képviselőinek a gyermekek jogait tiszteletben tartó politikai kommunikációra vonatkozó ajánlását. Ebben felhívta a politikusok figyelmét arra, hogy a kampány a felnőttek tere, a gyermekek politikai kampányban való szerepeltetése nem magától értetődő, életkoruknál és fejlettségüknél fogva nem képesek teljes mértékben felmérni a politikai üzenetek jelentőségét és következményeit.

Úgy fogalmazott:

aggodalommal tapasztalták, hogy az elmúlt időszakban a választási kampányban résztvevő politikai pártok lényegében figyelmen kívül hagyták a koalíciós ajánlásokat, és a gyermekek érzelmi manipuláció eszközeként jelennek meg a kampány során.

A Koalíció már 2024-ben, az európai parlamenti választások alkalmával is hangsúlyozta a háborús plakátok gyermekekre gyakorolt negatív hatásait. Akkor még nem gondolták, hogy a gyermekek érzelmi biztonságát súlyosan veszélyeztető, manipulatív és félelemkeltő, agresszív háborús mesterséges intelligenciával készült videóval fokozni lehet a gyerekek félelemérzetét és traumatizálását – írta nyilatkozatában a Gyermekjogi Civil Koalíció.