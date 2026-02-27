8,1 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá Ukrajnának az IMF

IMF;hitel;Ukrajna;Nemzetközi Valutaalap;

2026-02-27 11:49:00 CET

A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának csütörtök esti döntésével. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.

Az IMF közleménye szerint

az új hitel egy 2023-ban jóváhagyott, 15,5 milliárd dolláros programot vált fel, és segít fönntartani a gazdasági stabilitást és biztosítja a közkiadások folyamatosságát.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója közölte, Ukrajna és népe figyelemre méltó ellenálló képességgel vészelte át a több mint négy éve tartó, pusztító háborút. Egyben méltatta az ukrán hatóságok erőfeszítéseit az általános makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, a belföldi bevételek növelése és néhány kritikus reform előmozdítása érdekében.