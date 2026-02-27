Késsel fenyegették egy lépcsőházban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tatabányai jelöltjét

Tatabánya;MÁV;fenyegetés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;ajánlásgyűjtés;

2026-02-27 14:09:00 CET

Az MKKP listavezetője szerint egy másik jelöltjüket pedig ellehetetleníti a MÁV.

Kopogtatás közben késsel fenyegették meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) tatabányai jelöltjét – írja Nagy Dávid, az MKKP listavezetője a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben az áll, Ladányi Luca kopogtatással gyűjtötte az ajánlásokat. Ám amikor az egyik lépcsőházban megmondta, hogy az MKKP jelöltje és az induláshoz szükséges ajánlásokat gyűjti össze, kést rántottak rá, ezért menekülnie kellett.

„Eddig azt tapasztaltuk, hogy az online bullying – ez zaklatás lehetne magyarul, de szerintem nem elég leíró – nem csordul át az utcákra. Ez adott nekünk reményt, hogy talán a közélet mégsem tart ott, ahol a kommentekben látjuk. Akikkel élőben találkozunk, kedvesek és civilizáltak, jól gyűlnek az aláírások, jobban állunk időarányosan, mint 4 éve. Még aki nem is akar aláírni, az is képes ezt anélkül értésünkre adni, hogy a puszta létre való jogosultságunkat vonná kétségbe” – írja Nagy Dávid, megjegyezve, hogy most viszont durva dolgok történtek.

Posztjából az is kiderül, hogy Zala 2-ben Kókai Mátyást a MÁV Zrt., mint megbízó ellehetetleníti a további munkavégzéstől azért, mert kutyapártos jelölt. Ő a gyermekvasúton dolgozik, a szerződését pedig nem bontják fel, „hogy nehogy sajtóhír legyen belőle”, ám közölték vele, nem adnak neki több munkát, hogy lejárjon a megbízásija.

Nagy Dávid egy „vaslapátos agyonverős videóról” is írt, kiemelve, ezt nem akarták túl nagy dobra verni, mert egy „láthatóan frusztrált, szomorú, elcsigázott és megkeseredett” videókészítőről van szó, akinek a műsor koncepciója és elnevezése is arról szól, hogy a felgyülemlett feszültséget, stresszt, haragot és szomorúságot „szűrő nélkül, meg nem válogatott szavakkal” kiáltsa az éterbe.

„De az utcai atrocitások miatt most ezt a videót is idecibálom. Ebben a videóban a vaslapáttal való agyonverés igenis valószínű és cseppet sem elítélhető lehetős égét helyezi a készítő kilátásba, ezt a videót pedig sok ellenzéki aktivista gondolta megoszthatónak és biztosította támogatásáról kommentekben. Részemről: no komment” – fogalmazott.

Majd közölte, ők már azért is „lecseszték” a passzivistáikat, hogy ráragasztottak egy „Visszalopjuk az országot” matricát egy fideszes plakátra.

„Mert szeretnénk egy olyan országot építeni, ahol fel sem merül, hogy fizikai atrocitástól vagy ellehetetlenítéstől kelljen tartania egy politikai párt jelöltjének. Azért dolgozunk, hogy olyan embereket juttassunk a parlamentbe, akik teljesen határozottan kiállnak minden ilyen, akár verbális, akár fizikai erőszak ellen. Akkor is, ha az véletlenül a saját közösségünkből jönne. Mert látjuk ez hova vezet” – hangsúlyozta Nagy Dávid.