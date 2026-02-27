Úgy tűnik, halottak is aláírtak a Mi Hazánknak Józsefvárosban

halottak;Józsefváros;aláírásgyűjtés;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-02-27 17:52:00 CET

A helyi választási bizottság egy feljelentéssel honorálta a dolgot. A párt közölte, hogy az ügyben érintett tagot kizárták.

Feljelentést tesz a józsefvárosi központú, Budapest 2-es országgyűlési választókerület választási bizottsága, miután a Mi Hazánk Mozgalom helyi jelöltjének ajánlóívein feltűnően sok érvénytelen ajánlást találtak - írja a Telex az önkormányzati jegyzőkönyv alapján.

A szélsőjobboldali párt Kvacskay Károlyt indítja a körzetben, ellenfelei a fideszes Ferencz Orsolya és a tiszás Bódis Kriszta mellett a DK-s Halmai Richárd, a kutyapártos Gergely Andrea, a jobbikos Szilágyi Zsolt és függetlenként a volt LMP-s Csárdi Antal lesznek. A február 21-i kampányrajt óta Kvacskay Károly 113 ajánlóívet adott le, csakhogy a választási iroda az ellenőrzés során az 508 érvényes ajánlás mellett 396 érvénytelent azonosított, köztük 8 ajánlás esetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás „SZL-Passzív” adatot jelzett, azaz az aláíró vagy elhunyt, vagy nem magyar állampolgár. Vagyis utóbbi esetben az illető nem szavazhat, előbbi esetben meg kicsit nehéz lenne neki.

Miután az 500 érvényes aláírás így is megvan, Kvacskayt a választási bizottság pénteken nyilvántartásba vette, azonban ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A lap megkereste az ügyben a Mi Hazánk Mozgalmat, amely úgy reagált: „Természetesen nem tudtunk róla, sőt előre írásban figyelmeztettük az összes tagunkat, aktivistánkat, hogy aki bármilyen tisztességtelen eszközt használ, az szigorúan büntetjük.” Hozzátették, a gyors belső vizsgálatuk arra jutott, hogy a párt egyik tagjától származtak az érvénytelen aláírások, aki a helyi jelölt tudta nélkül, a négy évvel korábbi ajánlók adatait írhatta az ívekre a saját feljegyzéseiből. „A cselekedetet el is ismerte nekünk, ezért a mai napon ezt a tagunkat kizártuk” - rögzítették.