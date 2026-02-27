Toroczkaiéknak már biztosan lesz országos listájuk

választás;országos lista;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;

Biztosan lesz országos listája a szélsőjobboldali Mi Hazánknak is – vette észre a Népszava a választási iroda friss adatait. Ezek szerint Toroczkai László formációja a 106 választókörzetből 74 helyen összegyűjtötte az 500 ajánlást. (Egy párt akkor állíthat országos listát, ha legalább 14 vármegyében és a fővárosban, minimum 71 egyéni választókerületben sikeresen nyilvántartásba vetetik a jelöltjüket.)

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt – mint megírtuk – nagyon hamar abszolválta a feladatot, de a kisebb pártoknak ez eddig nem sikerült. A DK jelenleg 20 választókerületben adta le a megfelelő számú ajánlást, a Szolidaritás Pártja-Munkáspárt, a Jobbik és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3-3-3 körzetnél tart.