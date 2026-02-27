Toroczkaiéknak már biztosan lesz országos listájuk

Biztosan lesz országos listája a szélsőjobboldali Mi Hazánknak is – vette észre a Népszava a választási iroda friss adatait. Ezek szerint Toroczkai László formációja a 106 választókörzetből 74 helyen összegyűjtötte az 500 ajánlást. (Egy párt akkor állíthat országos listát, ha legalább 14 vármegyében és a fővárosban, minimum 71 egyéni választókerületben sikeresen nyilvántartásba vetetik a jelöltjüket.)
A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt – mint megírtuk – nagyon hamar abszolválta a feladatot, de a kisebb pártoknak ez eddig nem sikerült. A DK jelenleg 20 választókerületben adta le a megfelelő számú ajánlást, a Szolidaritás Pártja-Munkáspárt, a Jobbik és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3-3-3 körzetnél tart.Magyar Péter körzetében kampányol Lévai AnikóFénymásolt fideszes ajánlóívek, munkahelyeken gyűjtött aláírások miatt tesz bejelentést a Tisza PártElkértük az Alapjogokért Központtól azt az NVI-dokumentumot, amely szerint a Fidesz több ajánlást gyűjtött a kampány első napján a Tisza PártnálNem követik a Csepelen visszalépett Szabó Szabolcs példáját az újrainduló ellenzéki képviselőkMagyar Péter: A Tisza Párt elsőként mind a 106 helyen leadta a szükséges számú ajánlást