Legkevesebb 40 lány halt meg egy iráni iskolát ért izraeli légitámadásban

A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot üzemeltet. Az intézményben a támadás idején 170 diák volt.

Legalább 40-re emelkedett az iráni leányiskolát ért izraeli-amerikai légicsapás halálos áldozatainak száma – írja az AP az IRNA állami hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Legalább 45 másik ember megsebesült a támadásban.

A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot üzemeltet, a Hormuzi-szoros partján fekvő tartományban pedig az iráni hadseregnek is több tengeri támaszpontja van.

Ahmed Nafíszi, Hormozgán kormányzóhelyettese elmondta, az iskolában a támadás idején 170 diák volt. Hozzátette, hogy a mentési munkálatok jelenleg is tartanak.

