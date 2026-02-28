Legkevesebb 40 lány halt meg egy iráni iskolát ért izraeli légitámadásban

Legalább 40-re emelkedett az iráni leányiskolát ért izraeli-amerikai légicsapás halálos áldozatainak száma – írja az AP az IRNA állami hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Legalább 45 másik ember megsebesült a támadásban.
A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot üzemeltet, a Hormuzi-szoros partján fekvő tartományban pedig az iráni hadseregnek is több tengeri támaszpontja van.
Ahmed Nafíszi, Hormozgán kormányzóhelyettese elmondta, az iskolában a támadás idején 170 diák volt. Hozzátette, hogy a mentési munkálatok jelenleg is tartanak.Irán amerikai katonai támaszpontokat vett célbaIllúzió a gyors rezsimváltás IránbanIzrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, Izrael szerint erősödő jelek mutatnak arra, hogy sikerült végezni Ali Hamenei ajatollahhal is