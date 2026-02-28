Irán;Izrael;Egyesült Államok;támadás;iskola;halálos áldozatok;légicsapás;

2026-02-28 12:55:00 CET

Legkevesebb 40 lány halt meg egy iráni iskolát ért izraeli légitámadásban

A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot üzemeltet. Az intézményben a támadás idején 170 diák volt.