Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, Izrael szerint erősödő jelek mutatnak arra, hogy sikerült végezni Ali Hamenei ajatollahhal is

Irán;Közel-Kelet;Izrael;Egyesült Államok;hadiflotta;megelőző csapás;

2026-02-28 03:20:00 CET

Izrael szerint a támadások során az iráni rezsim tucatny vezető személyiségével végeztek. Irán válaszolt.

Izrael „megelőző támadást” indított Irán ellen – erősítette meg az erről szóló szombat reggeli híreket Jiszrael Katz izraeli védelmi miniszter. Az z izraeli hadsereg, az IDF által indított akcióban az Egyesült Államok is részt vett., Egy hónapok óta fokozódó geopolitikai eszkaláció következménye a kudarcba fulladó tárgyalások nyomán az Egyesült Államok és Irán között a perzsa állam nukleáris programjáról. Az X-en több felvétel jelent meg Teheránban becsapódó drónokról és rakétákról.Találat érte a teheráni belügyminisztériumot és az elnöki negyedet is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ki is mondta, a cél a teheráni rezsim megdöntése, a célpontok között van Ali Hamenei ajatollah és Maszúd Peszeskján elnök is. A The Times of Israel élő hírfolyama idézi a 12-es csatorna értesüléseit, amely névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt állítja, erősödő jelek mutatnak arra, hogy az IDF végzett Ali Hameneijel, az ajatollah megsebesült egy izraeli támadásban.

Korábban úgy hírlett, Irán de facto első embere az akció idején nem tartózkodott a fővárosban, s „biztonságos helyen” van. Az 12-es csatorna szerint Ali Hamenei palotáját földig rombolta az izraeli légierő. Erről a The New York Times egyik munkatársa posztolt egy műholdfelvételt.

Izraeli források szerint a célzott támadások során az iráni rezsim „tucatnyi” vezető személyiségével végeztek, életét vesztette Amir Naszirzadeh védelmi miniszter és az Iráni Forradalmi Gárda vezetője, Mohammad Pakpur tábornok is, akinek az elődjével szintén az izraeliek végeztek még 2025 júniusában a 12 napos háború alatt.

Teheránon kívül több izraeli rakéta és drón csapódott be Kúmban is is, amely Irán és a síita muszlimok egyik legfontosabb szent városa és zarándokhelye.

Légvédelmi szirénák vijjogását lehetett hallani Irán harmadik városában, Iszfahánban is. Ez az iráni nukleáris program egyik fontos helyszíne, itt működik. Irán legnagyobb atomtudományi kutatóközpontja, az Iszfahán Nukleáris Technológiai Kutatóközpont, valamint uránkonverziós és centrifugagyártó létesítmények, amelyeket nemzetközi feszültségek miatt többször támadtak meg. Robbanásokról számoltak be más iráni városokból is.

Az izraeli-amerikai akcióra válaszul Irán körülbelül 35 ballisztikus rakétát lőtt ki Izrael felé, a többségüket elfogták, néhányuk nyílt területen csapódott be. Az elfogásukba beszállt a szunnita Egyesült Arab Emírségek, de Bahrein, Kuvait és Jordánia is, amelyre ezért az irániak válaszul szintén odavágtak.

Reza Pahlavi, az 1979-es forradalomban elűzött sah fia azt üzente közel a végső győzelem.

Irán lezárta légterét, hasonló intézkedést hozott Izrael is. Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.A Ben Gurion nemzetközi repülőtér legkorábban hétfőn nyit ki újra.

Donald Trump: Senki sem kérdőjelezheti meg az Egyesült Államok fegyveres erőinek erejét és hatalmát

Az Egyesült Államok elnöke egy, a Truth Socialön közzétett nyilatkozatában azt mondta, a katonai fellépéssel „az amerikai emberek megvédése” a céljuk. Donald Trump hangsúlyozta: felszámolják az iráni rezsim részéről érkező közvetlen fenyegetéseket. Mint mondta, Irán a terrorizmus első számú állami támogatója a világon, és nemrégiben saját polgárainak tízezreit ölte meg az utcákon, amikor tiltakoztak. Közölte: Ez a terrorista rezsim soha nem juthat atomfegyverhez – jelentette ki Donald Trump.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy az irániak minden lehetőséget visszautasítottak, hogy lemondjanak nukleáris ambícióikról, és ezt már nem lehet tovább tűrni. „Ehelyett megpróbálták újjáépíteni nukleáris programjukat, és tovább fejlesztették a nagy hatótávolságú rakétáikat, amelyek már most fenyegetik európai szövetségeseinket, a tengerentúlon állomásozó katonáinkat, és hamarosan akár az amerikai szárazföldet is elérhetik” - fogalmazott Trump.

Emiatt az Egyesült Államok hadserege nagyszabású, folyamatos műveletet hajt végre.

Benjamin Netanjahu: ennek a gyilkos terrorista rezsimnek nem szabad atomfegyverhez jutnia

Az izraeli miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trumpnak. Benjamin Netanjahu úgy fogalmazott: – Ennek a gyilkos terrorista rezsimnek nem szabad atomfegyverhez jutnia, amellyel az egész emberiséget fenyegethetné. –Szerinte Izrael és az Egyesült Államok közös fellépése „megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye a sorsát.

A kormányfő elérkezettnek látja az időt, hogy az irániak lerázzák magukról a „zsarnokság igáját” és megteremtsék a szabad és békés Iránt. Egyúttal arra kérte az izraelieket, hogy kövessék a védelmi parancsnokság utasításait, mert a következő napok mindenkitől kitartást és lelki erőt követelnek. – Együtt fogunk helytállni, együtt fogunk harcolni, és együtt biztosítjuk Izrael örökkévalóságát – fogalmazott Benjamin Netanjahu.

Az elmúlt hónapokban a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció jelentős katonai erőt csoportosított át a Perzsa-öböl térségébe és a Közel-Keletre. 2026 januárja óta az Egyesült Államok több repülőgép-hordozó csapásmérő egységet, vadászgépeket, felderítő és tankert vezényelt a régióba, ami a legnagyobb amerikai katonai koncentráció a 2003-as iraki invázió óta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy mintegy 30-40 ezer amerikai katona állomásozik a térségben nyolc különböző bázison, felkészülve az iráni drónok és ballisztikus rakéták jelentette fenyegetésekre.

Kudarcba fulladt nukleáris tárgyalások

A feszültséget tovább élezte, hogy csütörtökön Genfben megállapodás nélkül, kudarccal értek véget az Egyesült Államok és Irán közötti intenzív nukleáris tárgyalások. Washington az urándúsítás azonnali leállítását, a teljes nukleáris leszerelést, valamint a ballisztikusrakéta-program felszámolását követelte Teherántól. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vezetésével a delegáció ezeket a feltételeket – különösen a rakétaprogramról szóló egyeztetéseket – mereven elutasította, így a diplomáciai megoldás reménye szertefoszlott.

Csapásmérési stratégia

A Politico a napokban kormányzati forrásokra hivatkozva megírta, hogy a Fehér Ház magas rangú tanácsadói zárt ajtók mögött azt szorgalmazták: egy esetleges nyílt konfliktusban Izrael mérjen elsőként csapást Iránra. Az amerikai vezetés tisztán politikai megfontolásokból látta ezt előnyösnek, mivel az amerikai közvélemény ugyan támogatja a teheráni rezsimváltást, de ódzkodik az amerikai áldozatokkal járó háború kezdeményezésétől. A kalkuláció szerint egy izraeli támadás és az arra adott iráni válaszcsapás sokkal könnyebben megindokolhatóvá tenné az amerikai erők beavatkozását. Az izraeli csapásról szóló jelentések azt igazolják, hogy a lap értesülése hiteles volt és és pontosan a kiszivárgott stratégiai forgatókönyv lépett életbe.