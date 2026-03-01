Lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, aki minden jel szerint brutálisan megvert egy nőt

lemondás;bántalmazás;alpolgármester;Szentmártonkáta;nők elleni erőszak;

2026-03-01 14:42:00 CET

A nő bal szeme olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosok szerint lehet, már nem is fog látni vele.

Lemondott tisztségéről Bodor András, Szentmártonkáta alpolgármestere, miután egy nő arról számolt be, hogy a politikus megverte súlyosan bántalmazta.

A 444 által észrevett Facebook-bejegyzés szerint a nő egy szentmártonkátai kolbásztöltő fesztiválon némi iszogatás után keveredett szóváltásba Bodor Andrással. „Az alpolgármester „volt olyan kedves és felajánlotta, hogy szexuális szolgáltatásokért cserébe nagyon előkelő munkát tud nekem szerezni a hivatalban! Mihelyst kifejeztem nemtetszésemet, és bizonyára provokáltam (mert ilyen vagyok és rohadtul elegem van), szétverte a fejemet Bodor András szentmártonkátai alpolgármester. Ennek több szemtanúja is van, akit most is kihallgat a rendőrség” - írta az áldozat.

A nő fotókat is közzétett, ezen az látható, hogy a bal arcát vérfoltok borítják, a szeme pedig csukva van, alatta látványosan fel van dagadva. Az orvosok szerint a bal szeme olyan súlyosan megsérült, hogy nem is biztos, hogy fog látni vele valaha még.

Az alpolgármester vasárnap dél körül azt közölte, hogy tegnap esti események miatt „súlyos vádak középpontjába” került. „Ezek a vádak megalapozatlanok és valótlanok. Nem akarom,hogy az ügyem a választási kampány témájává váljon, bár soha egyetlen párt jelöltje és tagja sem voltam. Állok a vizsgálat elé és hogy ez zavartalan, tisztességes mederben történjen, pártpolitikai vádaskodások nélkül, ezért az alpolgármesteri pozíciómról azonnali hatállyal lemondok” – jelezte a politikus

A nő közölte még azt is, hogy a férje a védelmére sietett, miután ő eszméletét vesztette, emiatt pedig letartóztatták és őrizetbe vették. Szerinte az alpolgármestert is bilincsben vitték el, de ki is engedték, most pedig nekik írogat, hogy beszéljük meg, közben a Facebookon pedig tagad mindent.

Az áldozat azt is állította, hogy az alpolgármester fideszes, ezért Orbán Viktornak címezve feltette a kérdést: „Mit tetszik felelni a történtekre? Ha valaki nem ért együtt, el kell venni a szeme világát? Ez a fideszes szokás?” Válaszul a térség fideszes országgyűlési képviselője, Pogácsás Tibor tagadta, hogy Bodor András fideszes lenne, mielőbbi felépülést kívánt a nőnek, az erőszakot pedig elítélte.

Ami a Fideszt illeti, az igazság a kettő között van: Bodor András valóban független jelöltként indult a választáson, de nem választották meg képviselőnek, és úgy lett ennek ellenére alpolgármester, hogy a posztra Szentmártonkáta fideszes polgármestere, Skoda Ferenc felkérte.