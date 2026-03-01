Orbán Viktor minimum hazudott Magyarország versenyképességéről a Mercedes-Benz vezetői előtt

Orbán Viktor;

Újból erős csúsztatásokra és tételes valótlanságokra építette autóipari eszmefuttatásait a miniszterelnök a múlt héten, a Mercedes-Benz 140 éves évfordulója alkalmával tartott kecskeméti ünnepségen.

Baj van az európai autóiparban: magasak a gyártási költségek, különösen az energiaárak – adott hangot az ismert gondolatsorát. Ezzel az a baj – figyelmeztetnek szakértők – hogy az uniós energiaárak amúgy nem magasak, sőt, egyre inkább közelítik a háború kitörése előtti szintet. Bár az európai céges energiaárak az amerikai többszörösére rúgnak, ez Európa nyersanyagszegénységéből következő, sajnálatos történelmi adottság. Az európai ipar leszakadása nem ebből, hanem például az újítások és az ügyvitel vontatottságából adódik.

Orbán Viktor ettől függetlenül beszélt arról is, a kormánya „nagy küzdelmet” vív azért, hogy legyen megfizethető árú energia a gyárak meg a háztartások számára is. (Ehhez hozzá kell tenni: bár a lakossági energiadíjak az évi közel ezermilliárdos állami támogatás révén tényleg kirívóan alacsonyak, a magyarországi céges tarifák uniós élmezőnybe tartoznak.) Ez Magyarország számára is kijelöl egy új küldetést, hisz egyfajta menedékhellyé váltunk, mert az európai általános állapotokkal szemben itt (...) olcsóbb az energia – váltott magasabb hangfekvésbe a kormányfő.

A valóság, hogy az Európai Unió legutóbbi, 2025. I. félévi statisztikája szerint a legnagyobb igényű magyarországi fogyasztók – a gyárak – áramtarifája adók, illetve levonható adók nélkül a 21., adóval pedig a 20. legmagasabb. Az autógyár székhelyének számító Németország nagyfogyasztói áramárai mindhárom listán alacsonyabbak: az adók és a levonható adók nélküli listán a német díjak tizenhetedikként 14 és 17 százalékkal alacsonyabbak a magyarnál, és bár az adókkal terhelt díjuk rögtön utánunk következik, tizedével az is versenyképesebb. A német mellett kedvezőbb a szerb, észak-macedón, bosznia-hercegovinai, bolgár, román, szlovák és osztrák nagyfogyasztói áramár is. Orbán Viktor beszédében harcot hirdetett az „európai zöldpolitika” ellen is. (Bár ebben a háború kitörése óta következetes, azelőtt nyitottabbnak mutatkozott a környezetvédelem ügye iránt.) A kormányfő azt is felpanaszolta, hogy Ukrajna felől egy hónapja nem érkezik meg az orosz olaj.