Sára Botond nem fogja kijelölni Karácsony Gergely helyettesének Tüttő Katát, inkább a Kúriához fordul

2026-03-01 18:40:00 CET

A budapesti főispán szerint a főpolgármester még a bíróságot is megtévesztette.

Karácsony Gergely semmibe vette a bíróság kötelezését, megvonta a Fővárosi Közgyűléstől a hatáskört a főpolgármester-helyettes ügyében. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, hogy válasszon főpolgármester-helyettest. Azért, hogy ezt orvosolja, a kormányhivatal nem tehet mást, minthogy a Kúriához fordul – posztolta a Facebook-oldalán Sára Botond.

A budapesti főispán azt állította, hogy megvizsgálta a Fővárosi Törvényszék minapi ítéletét, a poszthoz mellékelt videójában pedig arra hivatkozik, hogy korábban a bíróság 15 napos határidővel felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy hívja össze a Fővárosi Közgyűlést helyettesének megválasztására, de ő ennek nem tett eleget. – Ennek ellenére a főpolgármester azt nyilatkozta a bíróság előtt. hogy a parlamenti választás miatt nem tudja teljesíteni a kötelezettségét. Sőt, hozzátette, hogy a helyetteséről a kampányban amúgy sem hozna döntést – indokolta a lépését Sára Botond, aki szerint a Fővárosi Törvényszék erre alapozta az ítéletét, hogy neki kellene kijelölni a posztra az eddig egyetlen előterjesztett jelöltet, Tüttő Katát.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Fővárosi Törvényszék még kedden szólította fel a főispánt, hogy pótolja a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében főpolgármester-helyettesnek javasolt közgyűlési tag, azaz Tüttő Kata megválasztását. A főpolgármester tavaly ősszel jelölte az MSZP-s Tüttő Katát, aki egyben egy uniós testület a Régiók Bizottságának elnöke, s az előző ciklusban is főpolgármester-helyettes volt. Azonban a közgyűlés 8 igen, 11 nem, 0 tartózkodással nem választotta meg, így csaknem másfél éve tart a mulasztásos törvénysértés.