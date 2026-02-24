Döntött a Fővárosi Törvényszék, Sára Botondnak Tüttő Katát kell kijelölnie főpolgármester-helyettesnek

Karácsony Gergely;törvénysértés;Fővárosi Közgyűlés;főpolgármester-helyettes;Tüttő Kata;

2026-02-24 19:54:00 CET

A főispán a Fővárosi Közgyűlés tavaly novemberi ülése után fordult bírósághoz, miután a többség leszavazta Karácsony Gergely előterjesztését. Így a kormányhivatal vezetője pótolhatja a közgyűlési döntést, azaz a főpolgármester törvényben kötelezően előírt egy helyettesét.

Felszólította a Fővárosi Törvényszék Sára Botond főispánt, hogy pótolja a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében főpolgármester-helyettesnek javasolt közgyűlési tag megválasztását – derült ki a bíróság lapunkhoz is eljutott keddi ítéletéből. Annak alapján a csaknem másfél éve döntésképtelen testület helyett a fővárosi kormányhivatal vezetőjének kell kijelölnie Karácsony Gergely helyettesét. A főpolgármester tavaly ősszel jelölte az MSZP-s Tüttő Katát, aki egyben egy uniós testület a Régiók Bizottságának elnöke, s az előző ciklusban is főpolgármester-helyettes volt.

A Fővárosi Törvényszék végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. A csaknem három hónappal ezelőtti ülésen a Fővárosi Közgyűlés - 8 igen, 11 nem, 0 tartózkodással - nem választotta meg Tüttő Katát. Ha Sára Botond meghozza az erről szóló határozatát, ő lesz Budapest főpolgármester-helyettese. Karácsony Gergely javaslatát a két legnagyobb közgyűlési frakció, a Fidesz és a Tisza sem támogatta, és ahogy akkor megírtuk, ha a közgyűlés nem választ helyettest a bíróság által megszabott 30 napos határidőn belül, akkor a bíróság a fővárosi kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges rendeletet a főváros nevében a főispán alkossa meg.

– A kormányhivatal azért fordult a bírósághoz, hogy a fővárosnak végre legyen főpolgármester-helyettese. A bíróság a mai napon úgy döntött, hogy a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy a Karácsony Gergely által 2025. november 26-án beterjesztett, Tüttő Kata helyettesnek megválasztására irányuló közgyűlési döntést pótolja

– olvasható Sára Botond kedd este a Facebook-oldalára kitett közleményében. – Tehát Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége. Ettől csak abban az esetben térhet el a kormányhivatal, ha Tüttő Katával szemben törvényi kizáró ok áll fenn. A bíróság döntésének kiértékelését és a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást a kormányhivatal megkezdi – tette hozzá a főispán.

A Fővárosi Közgyűlés 2024. október 4-i alakuló ülése óta képtelen volt az önkormányzati törvény szerint főpolgármester-helyettest megválasztani. Az év novemberében Karácsony Gergely megpróbálkozott azzal, hogy az önkormányzati választáson ellenfelét a civilként fellépő, de Szentkirályi Alexandra visszalépésével a Fidesz által támogatott Vitézy Dávidot, illetve Kiss Ambrust jelölte. Sára Botond már azt követően bírósághoz fordult, így jutottak el a mostani bírósági döntésben megjelölt tavaly novemberi üléshez, Tüttő Kata leszavazásával.

A Fővárosi Törvényszék döntésére reagált Vitézy Dávid is, aki tavaly nyáron a Népszavának adott interjújában azt nyilatkozta, hogy ha őt nevezné ki Sára Botond, azonnal lemondana.

– Összeáll a Fidesz-MSZP-Karácsony nagykoalíció: Sára Botond főispán kérésére engedélyezte a bíróság, hogy a Közgyűlés döntése ellenében Tüttő Kata MSZP-s politikust nevezze ki főpolgármester-helyettesnek. Kéz kezet mos: a szocialista városházi vörös polipot megmenti a kormány – posztolta a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

Vitézy állítása összecseng Magyar Péter tavaly novemberi közlésével, amelyben nekiment a főpolgármesternek: „Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy az egy évvel ezelőtti jelöltjeit nem volt hajlandó megtárgyalni a közgyűlés. Azt persze elfelejti hozzátenni, hogy akkor a saját frakcióvezetője, az azóta már orbáni megbízásából új szatellitpártot gründoló Barabás Richárd vonta vissza a javaslatát és így nem tudott róla szavazni a közgyűlés” – írta a pártelnök, majd megjegyezte, „pont ezekre a kavarásokra és erre az MSZP-DK-Fidesz fővárosi polipra” (parkolóbiznisz, orosz metróbeszerzés, BKV-korrupció) mondtak nemet tavaly a fővárosiak.

Karácsony Gergely viszont Vitézy Dáviddal riposztozott a bírósági döntés nyomán.

– Szegény Vitézy Dávidnak rossz napja van. Szomorúságában csupa valótlansággal traktálja a közvéleményt. Állításával szemben Sára Botond főispán nem arra kérte a bíróságot, hogy Tüttő Katát nevezhesse ki főpolgármester-helyettesnek, hanem arra kért felhatalmazást, hogy bárkit kinevezhessen. Akár Vitézy Dávidot is. A bíróság jogerős döntése határozott úgy, hogy csak Tüttő Katát nevezheti ki, hiszen korábban csak róla volt szavazás a közgyűlésben – írta korábbi ellenfelének a Facebookon, megjegyezve: „A bíróság döntése értelmében Vitézy nem lehet főpolgármester-helyettes. De attól még lehetne egyenes ember.”