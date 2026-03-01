Irán;Közel-Kelet;repülőtér;Nyíregyháza;háború;Védelmi Tanács;

2026-03-01 17:03:00 CET

Két helikoptert küldött a Magyar Honvédség a nyíregyházi repülőtérre, hogy védekezzenek egy esetleges iráni támadás ellen

Az Orbán-kormánynak az orosz-ukrán háborút kísérő feszültségkeltő lépései mellett most már a közel-keleti helyzet miatt is lépett a Védelmi Tanács.