Két helikoptert küldött a Magyar Honvédség a nyíregyházi repülőtérre, hogy védekezzenek egy esetleges iráni támadás ellen

Az Orbán-kormánynak az orosz-ukrán háborút kísérő feszültségkeltő lépései mellett most már a közel-keleti helyzet miatt is lépett a Védelmi Tanács.

Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat – közölte Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya a helyszínen vasárnap tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy a Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei, a belügyi szervekkel szorosan együttműködve biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél az iráni háború miatt. Utóbbit korábban az Orbán-kormány egy esetleges Ukrajna felől érkező támadástól tartva, már korábban elrendelte,

– Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben. Feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren – tette hozzá Freytag Péter. A Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.

Amint arról beszámoltunk, a Védelmi Tanács szombaton az iráni helyzet miatt ülést tartott, Orbán Viktor miniszterelnök pedig drámai Facebook-posztjában bejelentette, hogy Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemelték egy fokozattal: Később egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, amelyben azt mondta az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarországra, főleg az energiabiztonságra.

