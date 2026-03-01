Több ezer magyar ragadt a Közel-Keleten a háború miatt, többségük egyelőre nem tudja, hogyan jut haza

Irán;Közel-Kelet;turizmus;háború;magyarok;utazási irodák;

2026-03-01 17:51:00 CET

Már a négyezret is meghaladta a Közel-Keleten tartózkodó, vasárnapig konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok száma. Az egyéni és szervezett utazáson, turisztikai vagy üzleti céllal kint tartózkodók többsége egyelőre nem tudja, hogyan jut haza, csak azt, hogy a régióban légtérzár van, a repülőterek zárva tartanak.

Mint ismert, a szombati izraeli-amerikai támadásra válaszul Irán rakétákkal lövi az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesei, így az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Bahrein és Katar területét is. – Nagy a káosz, rengeteg érintett járatot töröltek, ezért nem működik az ilyenkor szokásos ingyenes átfoglalás más járatra, hiszen nincs mire átfoglalni. a repülőjegy árát pedig hiába térítik vissza a légitársaságok, azzal egyelőre sem az utasok, sem az utaztatók nem sokra mennek - vázolta a helyzetet lapunknak egy kint tartózkodó csoport utazását szervező magyar iroda vezetője. Egyik csoportjuk Katarban ragadt, miután a Qatar Airways budapesti járatát is törölték, a gépet a futópályáról küldték vissza. A légitársaság a magyar turistacsoportnak - is - két éjszakára kifizette a szállodai tartózkodást.

Veress Nóra utazási szakember a csoporttal magánemberként tart, a Népszavának elmondta,

Dohában hivatalosan nincs kijárási tilalom, de üres a város, bár a boltok nyitva vannak.

Gyógyszert, ruhát tudnak venni, ugyanis a kézipoggyászon kívül semmi nincs náluk, hazafelé tartottak egy kéthetes Malajzia-Szingapúr hajóútról. A konzuli védelemre mindenki regisztrált, de egyelőre semmi visszajelzés, a vasárnapi vacsora már szerényebb volt a szombatinál, de az utasok jól vannak.

Aki a következő napokban Dubajba utazott volna, és utazási irodával, visszakapja majd a részvételi díjat, mert szervezett utat a Konzuli Szolgálatnál piros, vagyis utazásra nem ajánlott országba nem indít senki

- mondta a Népszavának Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, az OTP Travel ügyvezetője. A háború vis maior helyzetnek számít, amikor nem az utaztató és nem az utas hibájából hiúsul meg az utazás. Más a helyzet az Egyesült Arab Emírségekkel szomszédos Omán esetében, amely vasárnapig a zöld, azaz biztonságos országként szerepelt a konzuli szolgálatnál, délután váltott át narancs, azaz II. biztonsági kategóriába. – Éppen most adja ki az IBUSZ a közleményét, miszerint minden rendben van az ománi Szalálában lévő utasokkal, a szállodai szolgáltatásokat zavartalanul élvezik, a meghirdetett programok is zajlanak. A járatok a pénteki napokon továbbra is tervezik üzemeltetni, a Smartwings továbbra is az eddigi útvonalon, azaz Görögország-Egyiptom-Szaúd Arábia felett tudja közlekedtetni a Budapest-Szalála járatot - közölte érdeklődésünkre Termes Nóra, az IBUSZ marketingvezetője. A Perzsa-öböl légtérzára miatt azonban az érintett országok megnövekedett légiforgalma miatt esetleges késések előfordulhatnak.

Az IBUSZ-nak Dubajban van egy csoportja, amely pénteken indult, a vasárnapra tervezett program elmaradt és a szállodában töltik a napot biztonságban. Telepített, tapasztalt idegenvezető van a csoporttal, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot az itthoni kollégákkal. Egyelőre semmi rendkívüli nem történt, mindenki jól van, ennél többet azonban még nem lehet tudni, napról-napra, óráról órára változhat a helyzet - tette hozzá Termes Nóra.

Békeidőben közhelynek hangzik az, ami ilyenkor ismét felértékelődik, hogy a szervezett utazáson részt vevőknek egyszerűbb a dolguk, a csoportkísérők és a központi irodában dolgozók is azon munkálkodnak, hogy mielőbb hazajuttassák az utasokat - mutatott rá a szakmai szövetség elnöke. Molnár Judit hangsúlyozta, hogy

a törvény szerint az első három éjszaka költségét a kint tartózkodó utasoknak az irodák állják, a negyedik naptól erre már nem kötelesek, de ahogy eddig, úgy ezután is a legtöbb utazásszervező többet tesz a kötelező minimumnál.

Az egyéni repülőjegy vásárlók, a saját szervezésben utazók helyzete komplikáltabb, de a konzuli védelem keretében a magyar állam segítségére ők is ugyanúgy számíthatnak majd, a kiutazás formájától függetlenül.