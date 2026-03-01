Eddig három amerikai katona vesztette életét az Irán elleni katonai akcióban, Benjamin Netanjahu egyre intenzívebb támadásokkal fenyegeti a perzsa országot

Irán;háború;Egyesült Államok;katona;halál;

2026-03-01 17:00:00 CET

Iránban egy két-napon belül meg akarják választani a legfőbb vallásii vezető, Ali Hamenei utódját. Vasárnap felröppentek hírek arról, hogy a mostani támadásban az izraeliek vagy az amerikaiak az otthonában végeztek az iráni atomprogram első nagy élharcosának számító exállamfővel, a holokauszttagadó Mahmúd Ahmadinezsáddal is.

Három amerikai katona életét vesztette, öt másik pedig súlyosan megsebesült az Irán elleni katonai akcióban – jelentette be vasárnap, az Irán elleni közös izraeli-amerikai támadás második napján a US Central Command.

Az amerikai hadsereg középső parancsnoksága – derül ki az AP hírügynökség élő hírfolyamából – nem árult el részleteket azon kívül, hogy a három katona harcban esett el, a személyazonosságuk nyilvánosságra hozásával pedig várnak még 24 órát, amíg értesítik a hozzátartozókat. Irán szerte a Közel-Keleten elkezdett csapást mérni a térségbe vezényelt amerikai erőkre, az Iráni Forradalmi Gárda az amerikai bejelentés előtt néhány órával jelentette be, hogy négy ballisztikus rakétája is eltalálta a USS USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót. Ezt a US Central Command cáfolta. – A közelünkbe se értek – szögezték le az amerikaiak, akik azt állítják, elsüllyesztettek egy iráni korvettet Ománi-öbölben.

A síita irániak megszórták rakétákkal az Egyesült Államoknak azokat a közel-keleti szövetségeseit – a szunnita Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint és Jordániát – is, amelyek támogatják az izraeli-amerikai katonai akciót. Közülük az Egyesült Arab Emírségek kapja a legtöbb rakétát és drónt, az abu-dzabi védelmi minisztérium közlése szerint ezekben a támadásokban összesen három ember – egy pakisztáni, egy bangladesi és egy nepáli állampolgár – vesztette életét, 58-an pedig megsebesültek.

Iránban eközben folyik az új vezetők kijelölése azután, hogy az izraeliek már az Irán elleni támadás első hullámában végeztek a perzsa ország legfőbb vallási vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal. Egy-két napon belül megválasztjuk az új legfőbb vallási vezetőt – mondta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az al-Dzsazíra kérdésére. Donald Trump eközben a Fox Newsnak arról beszélt, hogy 48 magas rangú tisztviselőt likvidáltak már – Senki nem hiszi el, milyen sikerrel járunk – áradozott az amerikai elnök. Az AP úgy tudja, a CIA hónapokig gyűjtötte az adatokat az iráni politikai és vallási vezetők mozgásáról – beleértve Ali Hameneit is –, az izraeliek pedig ezeket az információkat használták fel, amikor szinte párhuzamosan célba vették őket.

Az izraeli hadsereg légiereje, az IAF vasárnap az iráni főváros, Teherán központjára mért csapásokat. Benjamin Nwetanjahu izraeli miniszterelnök eközben tartott egy ülést Jiszrael Katz védelmi miniszterrel, Ejal Zamir vezérkari főnökkel és David Barneával, a Moszad első emberével, amelyről azzal jött ki, hogy Izrael egyre intenzívebb támadásokat fog indítani a következő napokban.

Vasárnap felröppentek hírek arról is, hogy a mostani támadásban az izraeliek vagy az amerikaiak az otthonában végeztek az iráni atomprogram első nagy élharcosának számító exállamfővel, Mahmúd Ahmadinezsáddal is, de hivatalos források egyelőre nem erősítették meg ezeket az információkat. A holokauszttagadó iráni politikus 2024 májusában közös értékekről tarthatott előadást az Orbán Viktor kedvenc felsőoktatási intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.