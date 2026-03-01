Még a Fidesz-harcosok sem hiszik el, hogy Ukrajna támad. Vagy nem úgy. Vagy valami – Videó!

Fidesz;Magyarország;Ukrajna;támadás;Digitális Polgári Körök;háborús pszichózis;

2026-03-01 19:08:00 CET

Hogy kerülne Magyarország háborúba? Ki dobott valami kicsi bombát az olajvezetékre? Ki harcolna a hazájáért?

Az esztergomi DPK-gyűlésre igyekvőket faggattuk egy kicsit. Fekete Norbert videója.