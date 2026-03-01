Még a Fidesz-harcosok sem hiszik el, hogy Ukrajna támad. Vagy nem úgy. Vagy valami – Videó!

Hogy kerülne Magyarország háborúba? Ki dobott valami kicsi bombát az olajvezetékre? Ki harcolna a hazájáért?
Az esztergomi DPK-gyűlésre igyekvőket faggattuk egy kicsit. Fekete Norbert videója.
Fidesz;Magyarország;Ukrajna;támadás;Digitális Polgári Körök;háborús pszichózis;
2026-03-01 19:08:00 CET
Orbán Viktor jobb híján csúcsra járatott háborús hisztériakeltéssel próbálja megfordítani vesztésre álló helyzetét. Podcast.