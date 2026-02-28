Háborús lélekmérgezéssel terelné el a figyelmet a Fidesz a gödi mérgezésről

mérgezés;Göd;kormánypropaganda;akkumulátorgyár;orosz-ukrán háború;Podcast;

2026-02-28 05:45:00 CET

Orbán Viktor jobb híján csúcsra járatott háborús hisztériakeltéssel próbálja megfordítani vesztésre álló helyzetét. Podcast.

Láthatóan pániküzemmódba kapcsolt a Fidesz, és a kampány kezdetén kirakatháborúval próbálja elterelni a figyelmet a gödi akkugyár terebélyesedő botrányáról, ami újabb jelentős szavazói tömegeket győzhet meg a rendszerváltozás fontosságáról.

A gödi ügy mindent magába foglal, ami NER: elhibázott gazdaságpolitikai döntéseket, a környezetvédelem semmibevételét, politikai érdekeket az emberek érdekei felett, kormányzati titkolózást, felelőtlenséget. A szennyezés miatt aggódó helyieket pedig hiteltelenné vált pártkatonák próbálják megnyugtatni, mondván, minden rendben van, nincs itt semmi látnivaló – erről is beszélgetett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Bittner Dániel belpolitika és Papp Zsolt gazdasági újságíró, valamint Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes Batka Zoltán műsorvezetővel. Arra jutottak: Orbán Viktor jobb híján csúcsra járatott háborús hisztériakeltéssel próbálja megfordítani vesztésre álló helyzetét.