Irán;Izrael;Egyesült Államok;iskola;légicsapás;háború Iránban;

2026-03-01 22:53:00 CET

165-re nőtt az iráni lányiskolára mért légicsapás halálos áldozatainak a száma

Az amerikaiak azt ígérték, vizsgálatot indítanak az ügyben.